Медиасообщество выступает против законопроекта “О медиа” в нынешней редакции

Журналистские и медийные организации, средства массовой информации и блоггеры выступают против принятия законопроекта №2693 "О медиа" как нарушающего право на свободу слова, гарантированные Конституцией Украины и Конвенцией о защите прав человека и основных свобод. Об этом говорится в обращении, распространенном медиасообществом.

В обращении утверждается, что указанный законопроект содержит нечетко сформулированные требования к медиа. А также наделяет органы государственной власти полномочиями по "установлению правды".

Так, законопроект предполагает, в частности:

расширение полномочий Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания, так, что “они будут выходить за пределы, определенные Конституцией Украины”.

регистрацию новых средств массовой информации в Нацсовете с подачей финансовых документов.

право Нацсовета облагать штрафами случаи нарушение информационного, рекламного, избирательного законодательства в интеренете (не только СМИ);

возможность отмены регистрации медиа из-за нарушений или недопущения Нацсовета к проверке;

проведение проверки Нацсоветом по вопросам телевидения и радиовещания, правоохранительными и фискальными органами всей деятельности редакций, в том числе и финансовой;

возвращение коммунальных медиа.

По мнению экспертов, это ограничение права на свободу выражения может использоваться как инструмент цензуры для ограничения выражения политической мысли, симпатии или антипатии к политическим силам, политиков, должностных лиц.

А возврат коммунальных СМИ в медиасообщество называет шагом назад, а не осовремениванием законодательства.

«Изменения, в которых действительно нуждается медиазаконодательство, - это упрощение регистрационных процедур, увеличение возможностей для саморегуляции, увеличение возможностей для журналистов качественно, без внешнего вмешательства (особенно - со стороны государства) выполнять свою работу”, - говорят эксперты.

Представители журналистского сообщества считают, что в нынешней редакции проект закона должен быть отклонен..

“Мы убеждены, что инициатива регулирования такой чувствительной сферы, как свобода слова, не может идти исключительно от политиков, которые всегда руководствуются сиюминутными интересами. Ни журналисты, ни отрасль не призывали народных депутатов ввести дополнительное регулирование медиа и журналистов. Обсуждение уже зарегистрированного законопроекта мы считаем сугубо формальным. По его результатам не было учтено также рекомендации экспертов международных организаций”, - говорится в обращении.

“Мы считаем, что Верховная Рада должна отклонить законопроект. Мы настаиваем … на равноправном диалоге журналистов, средств массовой информации и органов государственной власти для гармонизации законодательства в пользу развития Украины и дальнейшего демократического развития”, - говорится в обращении.

Обращение адресовано президенту Владимиру Зеленскому, спикеру Верховной Рады Дмитрий Разумкову, главам комитетов ВР, народным депутатам, главе представительства ЕС в Украине и руководителю Офиса Совета Европы.

Обращение поддержали десятки представителей отрасли по всей Украине:

Александр Артемчук, информационное агентство "Стоп Коррупции ТВ"

Олеся Бацман, интернет-издание "Гордон"

Игорь Бондарчук, ОО "Стоп Коррупции"

Наташа Влащенко, журналистка, телеведущая, блогер

Сергей Гайдай, политтехнолог, блогер

Дмитрий Гордон, журналист, блогер

Сергей Дацюк, философ, блогер

Геннадий Друзенко, юрист, публицист, волонтер, блогер

Владимир Дубровский, экономист, публицист

Павел Елизаров, "Савик Шустер Студия" и член Совета по вопросам свободы слова и защиты журналистов при президенте Украины

Екатерина Жук, мониторинговая организация "Charity Tuner"

Денис Иванеско, информационное агентство "Украинские новости"

Илья Кенигштейн, бизнесмен, блогер

Оксана Котомкина, журнал "Конфликты и законы"

Татьяна Котюжинская, "Национальная ассоциация украинских медиа"

Соня Кошкина, интернет-издание "Левый берег"

Виталий Кулик, Центр исследования проблем гражданского общества, блогер

Юлия Лымарь, интернет-издание "Главком"

Даниил Монин, Украинский институт будущего, экономист

Петр Охотин, политолог, блогер

Валерий Пекар, Гражданская Платформа Новая Страна

Иван Петухов, "Национальная Ассамблея Украины"

Юрий Романенко, интернет-издание "Волна"

Павел Себастьянович, экономист, бизнесмен, блогер

Орест Сохар, интернет-издание OBOZREVATEL

Сергей Томиленко, Национальный союз журналистов Украины

Николай Фельдман, журналист

Михаил Чаплыга, "Институт развития профсоюзного движения", блогер

Александр Швец, газета и интернет-издания "Факты"

Виктор Шлинчак, интернет-издание "Главком"

Роман Шрайк, журналист, блогер

Сергей Штурхецкий, Независимый медиа-профсоюз Украины

Региональные СМИ:

Наталья Балюк, газета "Высокий замок" (Львов)

Алина Басенко, газета "Барышевский вестник" (Киевская обл.)

Татьяна Белименко, медиа-центр "СТ" (Запорожская обл.)

Валентина Бузика, газета "Окнянский вестник" (Одесская обл.)

Наталья Буковская, газета "Вперед" (Одесская обл.)

Василий Бурченя, газета "Известия Ровенщины" (Ровенская обл.)

Яна Величко, газета "Кременщина" (Луганская обл.)

Валентин Владимиров, информ-бюро "Открытые коммуникации" (Киевская обл.)

Василий Гонта, газета "Голос Баштанщины" (Николаевская обл.)

Виталий Добровольский, газета "Надднестрянская правда" (Одесская обл.)

Алла Думбрава, газета "Арцизские вести" (Одесская обл.)

Николай Иванцов, газета "Над Бугом" (Львовская обл.)

Василий Кащук, газета "Ружинская земля" (Житомирская обл.)

Татьяна Коваль, газета "Хотинская вести" (Черновицкая обл.)

Алла Корень, газета "Время. Люди. События" (Одесская обл.)

Максим Кравченя, газета "Макаровские вести" (Киевская обл.)

Ольга Кулько, агентство "ВЖ" (Черновицкая обл.)

София Лавренюк, газета "Рубежанский новости" (Луганская обл.)

Наталья Лозян, газета "Новости Рокитновщины" (Ровенская обл.)

Ирина Лупещенко, газета "Известия Тепличчины" (Винницкая обл.)

Светлана Ляшко, газета "Сарненские новости" (Ровенская обл.)

Виктория Майнич, газета "Новинар" (Одесская обл.)

Антонина Михальчук, газета "Слово правды" (Волынская обл.)

Василий Мыць, газета "Новый путь" (Хмельницкая обл.)

Наталья Муха, газета "Новая жизнь" (Волынская обл.)

Ярослав Нестеренко, газета "Попаснянский вестник" (Луганская обл.)

Юлия Огданский, газета "Новости Сватовщины" (Луганская обл.)

Яна Ревенко, газета "Яготин - город мой" (Киевская обл.)

Павел Смовж, газета "Трибуна труда" (Киевская обл.)

Галина Сорока, газета "Наш край" (Львовская обл.)

Виктория Сосед, газета "Заря Приднепровья" (Полтавская обл.)

Ирина Терлецкая, информационное агентство "Голос Таврии" (Херсонская обл.)

Светлана Томаш, газета "Новости Городнянщины" (Черниговская обл.)

Марина Ульянкина, газета "Татарбунарський вестник" (Одесская обл.)

Татьяна Фабрикова, газета "Родной Прибужжя" (Николаевская обл.)

Ирина Чунихина, газета "Долинские новости" (Кировоградская обл.)

Татьяна Чернышева, газета "Маяк" (Харьковская обл.)