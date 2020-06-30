Порошенко призвал депутатов перечислить свою однодневную зарплату пострадавшим от паводков

Экс-президент, лидер «Европейской Солидарности» Петр Порошенко во время Согласительного совета в парламенте призвал власть немедленно перебросить строительную технику с "Большой стройки" на Прикарпатье, в пострадавшие от разрушительного наводнения районы, обеспечить людей финансами и строительными материалами, восстановить жилье в кратчайшие сроки. Об этом сообщает пресс-служба "Европейской солидарности".

В частности, Порошенко назвал недопустимой бюрократическую волокиту, к которой власть склоняет людей в разрушенных стихией населенных пунктах.

«Вчера я вернулся из Прикарпатья. Встречался в селах, наиболее пострадавших от наводнения. Хочу подчеркнуть, что это наводнение крупнейшее за последние 50 лет. Она превышает катастрофическое наводнение 2008 года. Люди срочно нуждаются в нашей помощи. Можете себе представить, что женщина, у которой засыпало и разрушило дом, засыпало ее мужа, они нашли его с переломанными ногами, получила предложение от власти, чтобы она сняла, что у нее пострадало, написала заявление, и они подумают - как помочь. Такое поведение власти совершенно неприемлемо Потому что она с детьми осталась на улице, и мы вынуждены были применять определенные шаги, для того чтобы спасти их», - отмечает Петр Порошенко.

Он поставил в пример международных партнеров Украины, которые в течение короткого времени организовали доставку гуманитарной помощи в Прикарпатья. «Я хочу, чтобы мы поучились у наших европейских партнеров, где посредством механизма гражданской защиты в течение 12 часов Швеция, Италия, помощь из Израиля - бензопилы, мотопомпы для откачки воды, электрогенераторы и другое уже поступают в Украину», - сообщил Порошенко.

«В течение 24 часов люди должны получить финансовую компенсацию. В течение 24 часов те люди, которые оказались без крыши над головой, дома которых были полностью разрушены, должны получить где жить», - отмечает пятый Президент.

Порошенко призвал руководство парламента заслушать правительства о мерах преодоления последствий наводнения на Прикарпатье, принять изменения в бюджет и организовать парламентский контроль против хищений бюджетных денег. А также призвал всех народных депутатов присоединиться к инициативе фракции «Европейская Солидарность» перечислить однодневный заработок для пострадавших от наводнения. «Здесь не надо тянуть одеяло на себя, парламент также должен и символически высказаться», - убежден Порошенко.