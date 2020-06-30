"Батькивщина" предложила изменения в бюджет для оказания помощи пострадавшим от паводков

"Люди до этой минуты ничего не получили. Что думает правительство?"

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко на заседании Согласительного совета депутатских фракций и комитетов предложила немедленно внести изменения в бюджет и направить необходимые средства для помощи людям и восстановление пострадавших от наводнения западных регионов.

«Сейчас это не просто наводнение - это национальное бедствие. Разрушены и повреждены 700 километров дорог, около 365 мостов, разрушено дамбы, подтоплены 14500 домов. Десятки тысяч людей сейчас не могут нормально жить в своих домах. Разрушен бизнес, повреждены посевы. Но в парламенте мы не увидели ничего для решения этих проблем, такое впечатление, что в стране ничего не произошло, и люди до этой минуты ничего не получили. Что думает правительство?» - возмутилась лидер «Батькивщины».

Юлия Тимошенко подчеркнула, что команда «Батькивщины» разработала проект закона об изменениях в бюджет и внесла его в Верховную Раду. Документ позволит быстрее направить средства для помощи пострадавшим от наводнения людям и средства, необходимые для восстановления региона.

«Нам надо немедленно делать перерыв, вызвать правительство, немедленно требовать от них внесения в повестку дня изменения в бюджет. Мы готовы положить на стол зарегистрированный законопроект. Мы берем с НАК «Нафтогаз» не перечисленные деньги. Прекратите эту «кормушку» защищать и дайте людям возможность потратить эти деньги на восстановление своих хозяйств», - призвала Юлия Тимошенко.