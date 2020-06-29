В 13 областях могут ужесточить карантин (обновлено)
В 13 областях могут ужесточить карантин (обновлено)
В Украине за сутки госпитализировали рекордное количество пациентов с COVID-19
В Украине за сутки госпитализировали рекордное количество пациентов с COVID-19
Анджей Дуда и Рафал Тшасковский выходят во второй тур выборов президента Польши
Анджей Дуда и Рафал Тшасковский выходят во второй тур выборов президента Польши
Киевская область усилила карантин
Киевская область усилила карантин
Мэр Конотопа сжег российский флаг под посольством РФ в Киеве
Мэр Конотопа сжег российский флаг под посольством РФ в Киеве
В Харьковской области пьяный мужчина открыл стрельбу по компании отдыхающих (обновлено)
В Харьковской области пьяный мужчина открыл стрельбу по компании отдыхающих (обновлено)
Коронавірус у Львові: лікарні переповнені, перебіг стрімкий
Коронавірус у Львові: лікарні переповнені, перебіг стрімкий
Евросоюз с 1 июля откроет границы для почти 20 стран, Украины в перечне нет
Евросоюз с 1 июля откроет границы для почти 20 стран, Украины в перечне нет
Зеленский дал Потапу "заслуженного артиста", а Билык и Тине Кароль - орден княгини Ольги
Зеленский дал Потапу "заслуженного артиста", а Билык и Тине Кароль - орден княгини Ольги
ГлавнаяОбществоПроисшествия

В Николаеве жена депутата областного совета найдена мертвой с огнестрельным ранением в голову

Муж заявил, что она застрелилась.

В Николаеве жена депутата областного совета найдена мертвой с огнестрельным ранением в голову
Фото: novosti-n.org

В Николаеве полиция устанавливает обстоятельства гибели 33-летней жены депутата областного совета.

Об этом говорится на сайте полиции Николаевской области.

Около 10 часов утра 29 июня в полицию поступило сообщение от 34-летнего депутата Николаевского областного совета о том, что его жена из травматического оружия выстрелила себе в голову.

На место происшествия выехали патрульные полицейские, следственно-оперативная группа, руководство полиции. 33-летняя женщина скончалась на месте происшествия. Ее муж находился в помещении. Сейчас все обстоятельства и причины происшествия выясняются.

Предварительно, как того требует процедура в подобных случаях, начато расследование по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).

Местные издания "Преступности.НЕТ" и "Новости-Н" уточняют, что погибшая - жена депутата Игоря Ивануны из "Батькивщины". Это единственный 34-летний депутат Николаевского облсовета. По неофициальной информации, пистолет принадлежит ему.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также