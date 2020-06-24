Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко и глава фракции Давид Арахамия в Николаеве перед началом пресс-конференции обсудили коллегу по фракции Ирину Аллахвердиеву.

Мероприятие транслировало местное издание "НикВести".

В ходе беседы Корниенко назвал Аллахвердиеву "бабой рабочей" и "вообще красоткой", а также сравнил ее с "корабельной сосной". По словам главы партии, при встрече с этим депутатом президент Владимир Зеленский "подпрыгнет, выкурит все айкосы" и скажет: "Баба, да, баба, да". Арахамия в ходе беседы в основном поддакивал. Вероятно, собеседники не учли того, что они находятся под прицелами видеокамер, стоящие рядом микрофоны могут быть включены.

Вечером 23 июня Корниенко отреагировал на публикацию видео с брифинга в Николаеве. Он назвал запись смонтированной.

"Во-первых, запись была смонтирована, а фразы - вырваны из контекста", - написал Корниенко в фейсбуке.

Он отметил, что имя Аллахвердиевой не имело никакого отношения к обсуждаемым вопросам, а просто "попало в монтаж".

"В-третьих, я понимаю, что некоторые фривольные слова могли обидеть людей, особенно женщин. За что я от себя и от имени Давида (Арахамия) приношу извинения", - добавил лидер "Слуги народа".

Корниенко отметил, что они с Арахамией "обсуждали товарищей по политике как товарищей по политике".

"Отношения между нами всеми, независимо от статуса депутатов, гендера и пола - примерно одинаковы. Немножко близкие, немножко ироничные, но в любом случае, это отношения людей, объединенных одной целью и составляющих команду. Да, у нас есть специфика языка, на котором мы общаемся между собой. И это наше внутрипартийное дело", - отметил глава "Слуги народа".

Корниенко попросил общественность "наконец начать судить по делам, а не по словам". Напомнив, что лично он является сторонником подлинного равенства между мужчинами и женщинами, о чем говорит законотворческая деятельность главы партии "Слуга народа".

Ирина Алахвердиева также прокомментировала запись разговора Арахамии и Корниенко. Нардеп также назвала материал "фейком и монтажем".

"Некоторые СМИ сегодня распространили фейк, где упоминается мое имя. Не хочу комментировать эту низкопробную грязь, но должна расставить все точки над "и". Опубликованное "сенсационное видео" - монтаж. Мне уже позвонили Давид Арахамия и Саша Корниенко и поклялись, что ни говорили ничего из опубликованного", - сообщила Аллахвердиева.