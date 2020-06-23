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Разумков не видит оснований для переноса местных выборов

Выборы запланированы на осень.

Разумков не видит оснований для переноса местных выборов
Фото: facebook/Верховна Рада України

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков на сегодня не видит юридических механизмов и оснований для переноса местных выборов.

Об этом он заявил в эфире телеканала "112-Украина".

"Местные выборы предусмотренные Конституцией. И изменить сейчас эти сроки, перенести их каким-то образом достаточно трудно. Юридических механизмов и оснований, почему это надо будет сделать, пока, по состоянию на сегодня, я не вижу", - цитирует спикера парламента Интерфакс-Украина.

Разумков выразил надежду, что "мы не будем идти по негативному сценарию, у нас будет все хорошо и мы спокойно сможем провести выборы осенью этого года".

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