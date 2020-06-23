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Ткаченко встретился с представителями Совета церквей

Глава Минкульта представил главу созданной Госслужбы по вопросам этнополитики и свободы совести Елену Богдан.

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко встретился с представителями Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций.

Фото: facebook.com/MKIPUkraine

На встрече с церковниками глава Минкульта представил главу созданной Государственной службы Украины по вопросам этнополитики и свободы совести Елену Богдан, информирует пресс-служба Минкульта.

Фото: facebook.com/MKIPUkraine

"То, что приятно поразило - все участники подчеркивали необходимость диалога. Украинское общество уникальное, и, несмотря на многообразие религиозных организаций, демонстрирует согласие. Все мы акцентировали внимание на необходимости сохранения и продвижения этого согласия ", - отметил Ткаченко по итогам встречи.

Фото: facebook.com/MKIPUkraine

Фото: facebook.com/MKIPUkraine

Также министр предложил религиозным сообществам присоединиться к проекту по созданию Библиотеки Святой Софии-Премудрости, в которой будут собраны лучшие древние и современные богословские, философские, культурологические и религиеведческие тексты.

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