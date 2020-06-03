Арахамия допустил "жесткие переговоры" с МВФ

Рада не поддержит проект меморандума, который Международный валютный фонд предлагает в следующей программе. С МВФ придется вести жесткие переговоры.

Об этом заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в эфире "Украина 24", передает РБК-Украина.

По словам нардепа, это не касается программы stand by. Транш по ней Украина должна получить на следующей неделе.

"Ничего не затягивается. В чем есть двузначность толкования. Есть программа stand by - это кредит, на который уже нет никаких условий. Первый транш, я думаю, уже на следующей неделе он должен быть. А дальше есть новая программа сотрудничества с МВФ, где есть проект меморандума, в котором многие вещи изложены так, что не будут восприняты ни украинским обществом, ни парламентом. Поэтому здесь придется вести жесткие переговоры, и не факт, что они приведут к какому-то успеху. Но это другая программа. Это программа на будущее. Ее есть время пообсуждать и вести переговоры", - заявил Арахамия.

Ранее сегодня сообщалось, что заседание совета директоров МВФ по утверждению программы stand-by для Украины запланировано на 9 июня. Фонд также даст оценку предыдущей программе EFF, открытой в 2015 году.