Лукашенко отправил в отставку правительство Беларуси
Лукашенко отправил в отставку правительство Беларуси
Кабмин внес в Раду кандидатуры новых министров
Кабмин внес в Раду кандидатуры новых министров
ВОЗ назвала новые очаги COVID-19: Россия и Восточная Европа
ВОЗ назвала новые очаги COVID-19: Россия и Восточная Европа
Со складов Госрезерва в Тернопольской области исчезло 2700 вагонов зерна
Со складов Госрезерва в Тернопольской области исчезло 2700 вагонов зерна
Премьер Армении заявил об ухудшении ситуации с коронавирусом в стране
Премьер Армении заявил об ухудшении ситуации с коронавирусом в стране
Во время протестов в США напали на украинскую журналистку
Во время протестов в США напали на украинскую журналистку
Чиновника Минобразования задержали при получении 300 тыс. гривен взятки (обновлено)
Чиновника Минобразования задержали при получении 300 тыс. гривен взятки (обновлено)
Массовые протесты в США. Что происходит после убийства Джорджа Флойда. Фоторепортаж
Массовые протесты в США. Что происходит после убийства Джорджа Флойда. Фоторепортаж
Євгенія Кравчук: «Уряд Гончарука був менш досвідченим, але він був більш "своїм"»
Євгенія Кравчук: «Уряд Гончарука був менш досвідченим, але він був більш "своїм"»
ГлавнаяПолитика

Арахамия допустил "жесткие переговоры" с МВФ

Парламент может не поддержать проект меморандума с Фондом.

Арахамия допустил "жесткие переговоры" с МВФ
Фото: Анна Стешенко

Рада не поддержит проект меморандума, который Международный валютный фонд предлагает в следующей программе. С МВФ придется вести жесткие переговоры.

Об этом заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в эфире "Украина 24", передает РБК-Украина.

По словам нардепа, это не касается программы stand by. Транш по ней Украина должна получить на следующей неделе.

"Ничего не затягивается. В чем есть двузначность толкования. Есть программа stand by - это кредит, на который уже нет никаких условий. Первый транш, я думаю, уже на следующей неделе он должен быть. А дальше есть новая программа сотрудничества с МВФ, где есть проект меморандума, в котором многие вещи изложены так, что не будут восприняты ни украинским обществом, ни парламентом. Поэтому здесь придется вести жесткие переговоры, и не факт, что они приведут к какому-то успеху. Но это другая программа. Это программа на будущее. Ее есть время пообсуждать и вести переговоры", - заявил Арахамия.

Ранее сегодня сообщалось, что заседание совета директоров МВФ по утверждению программы stand-by для Украины запланировано на 9 июня. Фонд также даст оценку предыдущей программе EFF, открытой в 2015 году.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также