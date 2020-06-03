МВД предложило забирать права у злостных нарушителей ПДД

Камеры за два дня установили несколько водителей, которые постоянно ездят с превышением скорости.

Министерство внутренних дел готовит предложения по ужесточению наказания для водителей, которые постоянно превышают скорость на дорогах.

Об этом на брифинге в здании правительства сказал заместитель министра Антон Геращенко.

По его словам злостных нарушителей нужно лишать водительских прав с обязательной повторной сдачей экзамена на знание правил дорожного движения.

"Мы планируем внести в Верховную Раду законопроект, по которому граждане, которые превышают скорость, не только бы платили штрафы, - потому что для тех, кто зарабатывает большие деньги, штраф 255 гривен или 510, не так уж и много, - но чтобы если штрафы накапливались - 10 или 15 за месяц - такое лицо должно лишаться прав", - сообщил замминистра.

Он рассказал, что за два дня автоматической видеофиксации камеры зарегистрировали больше 115 тысяч случаев превышения скорости. Рекордсменом стал водитель, который за это время 14 раз превысил скорость. Еще один превысил 13 раз, трое - по 11 раз.

"В первый день было зафиксировано 68 999 фактов превышения скорости, это только камеры в Киеве и Киевской области. А уже на второй день количество правонарушений сократилось и составило 46 827 превышений скорости. Это значит, что наши граждане знают, что они не смогут безнаказанно нарушать правила дорожного движения", - сказал Геращенко.

В первый день камеры зафиксировали 76 случаев езды со скоростью 170 км/час, а максимальная скорость достигла 210 км/час.

Напомним, что сейчас разрешенная скорость в населенных пунктах составляет 50 км/час, на большинстве загородных дорог - 90 км/час или 110 км/час (для легковых автомобилей). Ответственность за превышение скорости наступает, когда оно достигает 20 км/час; размер штрафа - 255 гривен. Если превышение больше, чем на 50 км/час, размер штрафа повышается до 510 гривен.