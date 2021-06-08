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В МВС попереджають про перебої з видачею водійських посвідчень, бо закінчилися бланки

Про поновлення надання послуг повідомлять пізніше.

В МВС попереджають про перебої з видачею водійських посвідчень, бо закінчилися бланки
Фото: hsc.gov.ua

Головний сервісний центр Міністерства внутрішніх справ попереджає про можливі перебої з видачею водійських посвідчень через те, що закінчилися бланки.

Про це повідомляється на сайті головного сервісцентру МВС.

"У зв'язку з перебоями в поставках бланкової продукції можливе тимчасове припинення надання адміністративних послуг з реєстрації / перереєстрації транспортних засобів і видачі посвідчення водія", - йдеться в повідомленні.

За інформацією держпідприємства "Поліграфічний комбінат "Україна"", відновлення виготовлення бланків, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів планується через два дня.

Про поновлення надання послуг повідомлять пізніше.

Нагадаємо, у лютому минулого року МВС запустило онлайн-сервіс відновлення втрачених водійських посвідчень. Зазначалося, що громадяни зможуть обміняти водійське посвідчення і отримати його після втрати або крадіжки, не виходячи з дому. Для цього достатньо мати власний електронний кабінет водія.

Раніше електронні водійські права дозволили використовувати як посвідчення особи в поїздах, а також на внутрішніх авіарейсах. Перший мобільний додаток держави у смартфоні "Дія" було запущено 11 грудня 2019 року. З його допомогою можна в електронному вигляді використовувати водійські права і техпаспорт.

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