Окупанти з гранатометів обстріляли позиції ЗСУ на Донеччині

Поранених і загиблих з боку захисників немає.

Російсько-окупаційні війська за 7 червня станом на 17 годину здійснили один обстріл позицій Операції Об'єднаних сил. Із станкових протитанкових та автоматичних станкових гранатометів ворог стріляв поблизу Лебединського, що на Донеччині.

Українські захисники відкрили вогонь у відповідь, повідомили на Facebook-сторінці штабу ООС.

"Бойових втрат серед військовослужбовців Збройних Сил України немає. Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК", - йдеться у повідомленні.

До операції Об’єднаних сил долучено й інші складові сил оборони, які виконують завдання за призначенням. Зокрема, піротехнічні розрахунки ДСНС України розмінували близько 2-х гектарів території та передали на знищення 57 вибухонебезпечних предметів.

Нагадаємо, що окупаційні війська глушать безпілотники моніторингової місії ОБСЄ на підконтрольній Україні території. Дальність дії окремих "глушилок" може сягати 120 км.