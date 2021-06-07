Омбудсман повідомила про погіршення здоров'я політв'язня Абдурахманова

Як повідомила уповноважена з прав людини Верхової Ради Людмила Денісова у Facebook, політв'язень скаржиться на постійний біль у спині, через що він не може самостійно пересуватися.
За словами Денісової, для присутності Меджита на черговому судовому засіданні йому довелося вводити місцеву анестезію. На сьогодні адміністрація СІЗО не надає українському громадянину належного обстеження та лікування, а звернення до медичної частини слідчого ізолятора – ігноруються.
Це є порушенням пункту 22 Мінімальних стандартних правил поводження з ув’язненими, схвалених Економічною і соціальною радами ООН, і розцінюються як тортури або нелюдське або таке, що принижує гідність, поводження.
Нагадаємо, що Абдурахманов та інші кримські татари були схоплені силовиками Криму в квітні 2019 року. Підконтрольний Росії суд Сімферополя заарештував усіх затриманих, після чого їх вивезли в Росію.