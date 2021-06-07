Омбудсман повідомила про погіршення здоров'я політв'язня Абдурахманова

Фото: Facebook Людмила Денісова Меджит Абдурахманов

У кримського татарина Меджита Абдурахманова, який незаконно утримується у "СИЗО №1 ГУФСИН России по Ростовской области" та безпідставно обвинувачується окупаційною владою в скоєнні кримінального злочину, суттєво погіршився стан здоров'я. Абдурахаманову інкримінують участь в організації "Хізб-ут-Тахрір" , яка в Росії і окупованому нею Криму вважається терористичною.

Як повідомила уповноважена з прав людини Верхової Ради Людмила Денісова у Facebook, політв'язень скаржиться на постійний біль у спині, через що він не може самостійно пересуватися.

За словами Денісової, для присутності Меджита на черговому судовому засіданні йому довелося вводити місцеву анестезію. На сьогодні адміністрація СІЗО не надає українському громадянину належного обстеження та лікування, а звернення до медичної частини слідчого ізолятора – ігноруються.

Це є порушенням пункту 22 Мінімальних стандартних правил поводження з ув’язненими, схвалених Економічною і соціальною радами ООН, і розцінюються як тортури або нелюдське або таке, що принижує гідність, поводження.

Нагадаємо, що Абдурахманов та інші кримські татари були схоплені силовиками Криму в квітні 2019 року. Підконтрольний Росії суд Сімферополя заарештував усіх затриманих, після чого їх вивезли в Росію.