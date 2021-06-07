Арсенал заклали в 2014 році для диверсій на території України.

Співробітники Служби безпеки виявили на Донеччині замаскований схрон із арсеналом зброї, залишений для бойовиків терориста Ігоря Гіркіна.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

За інформацію спецслужби, арсенал заклали в 2014 році для диверсій на території України. Схрон був облаштований під фундаментом покинутого помешкання у селі Стародубівка поблизу Слов’янська.

Правоохоронці вилучили зі схованки: 23 гранати Ф-1 та РГД-5 із запалами, 11 реактивних протитанкових гранат РПГ, а також понад 4 тис. патронів калібру 5,45.

У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу, тривають слідчі дії.

Фото: ssu.gov.ua

Нагадаємо, росіянин Гіркін брав участь у захопленні адміністративних будівель на Донбасі. Крім того, СБУ встановила причетність його, а також підполковника Ігоря Безлера, який проходив службу в ГРУ Генштабу Збройних сил Росії, до вбивства депутата Горлівської міськради від партії "Батьківщина" Володимира Рибака.

Після звільнення Слов'янська від сепаратистів і російських бойовиків, Гіркін утік з України, а пізніше заявив, що не повернеться в "ДНР". Гіркін також першим повідомив про те, що бойовики збили пасажирський літак Малайзійських авіаліній над Донецьком, вважаючи його військовим літаком української армії.

Улітку 2015 року Гіркін розповів російським ЗМІ, що проект "Новоросія" повністю закритий, а ватажки донецьких і луганських терористів готові тікати в Росію. Він також заявив, що без російської підтримки можна знищити збройні сили бойовиків на Донбасі за три дні.