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За добу в Україні зафіксували 535 нових випадків ковіду

Одужали 1 743 людини.

За добу в Україні зафіксували 535 нових випадків ковіду
Фото: Київрада

За минулу добу в Україні зафіксовано 535 нових випадків захворювання на коронавірус COVID-19. Серед них - 30 дітей та 61 медпрацівник.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

Госпіталізовано за добу 601 особу, летальних випадків – 33, одужало – 1 743 людини.

За добу методом ПЛР протестовано 10 723 осіб, методом ІФА – 1 356, експрестестами – 5 512 осіб.

За весь час пандемії в Україні захворіло – 2 215 052 особи, одужала – 2 094 971. Від ускладнень захворювання померли 51 215 українців. Всього було проведено 10 346 878 ПЛР-тестувань.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (87), Миколаївській (78), Київській (52), Дніпропетровській (47) та Рівненській (42) областях.

Фото: moz.gov.ua

Нагадаємо, станом на 6 червня до показників “зеленої” зони карантину наближаються 11 регіонів України.

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