Трамп оцінив завдані Китаєм через COVID-19 збитки у $10 трлн

"Нам потрібно всім разом заявити, що Китай повинен заплатити, повинен!"

Колишній американський президент Дональд Трамп заявив, що Китай має заплатити США та іншим країнам 10 трлн доларів за смерть людей і збитки, від пандемії коронавірусу.

Про це політик заявив під час першого за довгий час виступу перед своїми прихильниками на конференції республіканців у штаті Північна Кароліна, передає ВВС.

"Нам потрібно всім разом заявити, що Китай повинен заплатити, повинен! Всією державою слід зібратися і виставити Китаю рахунок у 10 трлн доларів, щоб компенсувати збитки, - і це, звичайно, дуже низька цифра", - сказав Трамп.

Ще коли він обіймав посаду президента, Трамп неодноразово звинувачував владу Китаю у поширенні COVID-19.

Він також постійно називав захворювання "китайським вірусом".

Багато експертів заявляли, що таким чином лідер Білого дому поширює ксенофобські настрої. У США сталася низка злочинів проти людей азійського походження.

У кінці травня новий президент США Джо Байден доручив активніше розслідувати всі версії походження COVID-19, включно з теорією про витік вірусу з лабораторії у Китаї.

Наприкінці грудня минулого року АР опублікувало дослідження, в якому йшлося про те, що Китай засекретив всі дослідження про походження ковіду. Влада частково обмежує їх публікацію і водночас сприяє просуванню теорій про те, що вірус поширився не лише з території Китаю.

Нагадаємо, наприкінці березня ВООЗ оприлюднила доповідь про походження ковіду. У 120-сторінковому аналізі походження хвороби зазначалося, що коронавірус, що викликає COVID-19, ймовірно, передавався від однієї тварини до іншої, а від неї – до людини. Швидше за все, він почав поширюватися серед людей не більш ніж за два місяці до того, як його зафіксували в грудні 2019 року.