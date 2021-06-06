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Трамп оцінив завдані Китаєм через COVID-19 збитки у $10 трлн

"Нам потрібно всім разом заявити, що Китай повинен заплатити, повинен!"

Трамп оцінив завдані Китаєм через COVID-19 збитки у $10 трлн
Фото: EPA/UPG

Колишній американський президент Дональд Трамп заявив, що Китай має заплатити США та іншим країнам 10 трлн доларів за смерть людей і збитки, від пандемії коронавірусу.

Про це політик заявив під час першого за довгий час виступу перед своїми прихильниками на конференції республіканців у штаті Північна Кароліна, передає ВВС.

"Нам потрібно всім разом заявити, що Китай повинен заплатити, повинен! Всією державою слід зібратися і виставити Китаю рахунок у 10 трлн доларів, щоб компенсувати збитки, - і це, звичайно, дуже низька цифра", - сказав Трамп.

Ще коли він обіймав посаду президента, Трамп неодноразово звинувачував владу Китаю у поширенні COVID-19.

Він також постійно називав захворювання "китайським вірусом".

Багато експертів заявляли, що таким чином лідер Білого дому поширює ксенофобські настрої. У США сталася низка злочинів проти людей азійського походження.

У кінці травня новий президент США Джо Байден доручив активніше розслідувати всі версії походження COVID-19, включно з теорією про витік вірусу з лабораторії у Китаї.

Наприкінці грудня минулого року АР опублікувало дослідження, в якому йшлося про те, що Китай засекретив всі дослідження про походження ковіду. Влада частково обмежує їх публікацію і водночас сприяє просуванню теорій про те, що вірус поширився не лише з території Китаю.

Нагадаємо, наприкінці березня ВООЗ оприлюднила доповідь про походження ковіду. У 120-сторінковому аналізі походження хвороби зазначалося, що коронавірус, що викликає COVID-19, ймовірно, передавався від однієї тварини до іншої, а від неї – до людини. Швидше за все, він почав поширюватися серед людей не більш ніж за два місяці до того, як його зафіксували в грудні 2019 року.

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