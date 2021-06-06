Мексика обирає Нижню палату Конгресу, губернаторів та місцевих чиновників

Мексиканці голосують у неділю, 6 червня на виборах до Нижньої палати Конгресу або Палати депутатів. Дільниці відкрилися о 13:00 за Грінвичем.

Про це пише france24.com.

Обрати мають 500 депутатів, а також 15 з 32 губернаторів штатів та тисячі місцевих політиків.

Вибори вважають ключовими для обіцяного президентом Андресом Мануелем Лопесом Обрадором "перетворення" країни, яка спустошена пандемією коронавірусу, глибокою рецесією та насильством, пов'язаним з наркотиками.

План реформ президента відомий під назвою "Четверта трансформація”.

Професор Університету Південної Каліфорнії Памела Стар під час дискусії зазначила, що ці вибори визначать майбутнє Мексики.

"Виборці дійсно вибирають між двома конкуруючими переспективами Мексики та її майбутнім – між “Четвертою трансформацією” Лопеса Обрадора та певною мірою поверненням до політики, яка їй передувала", – зазначила вона.

Нагадаємо, Обрадор був обраний у 2018 році строком на шість років, пообіцявши переглянути "неоліберальну" економічну модель Мексики, викорінити корупцію та припинити розгул привілейованої еліти.