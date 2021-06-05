Перші 20 колишніх топчиновників виїхали з резиденцій у Кончі-Заспі, - РНБО
Перші 20 колишніх топчиновників виїхали з резиденцій у Кончі-Заспі, - РНБО
В Одесі від наслідків ковіду помер народний артист України Микола Завгородній
В Одесі від наслідків ковіду помер народний артист України Микола Завгородній
"Батьківщина" передала до ЦВК необхідні для старту референдуму документи
"Батьківщина" передала до ЦВК необхідні для старту референдуму документи
Одіозний "регіонал" Микола Левченко повернувся в Україну (оновлено)
Одіозний "регіонал" Микола Левченко повернувся в Україну (оновлено)
Начальника зміни митного посту на Волині затримали з $700 тис. в багажнику
Начальника зміни митного посту на Волині затримали з $700 тис. в багажнику
Данія відкликала дозвіл на будівництво трубопроводу Baltic Pipe
Данія відкликала дозвіл на будівництво трубопроводу Baltic Pipe
Кулеба пообіцяв зробити Лукашенку боляче у випадку прийому представників "ЛНР"
Кулеба пообіцяв зробити Лукашенку боляче у випадку прийому представників "ЛНР"
Что не так с законопроектом "об олигархах"
Что не так с законопроектом "об олигархах"
Французька поліція затримала російську тенісистку за підозрою в здачі матчу на Roland Garros
Французька поліція затримала російську тенісистку за підозрою в здачі матчу на Roland Garros
ГоловнаСвіт

У Сербії почали виробляти “Спутнік V”

Російську вакцину від ковіду вироблятимуть у вірусологічному інституті “Торлак” у Белграді.

У Сербії почали виробляти “Спутнік V”
Фото: Вакцину вироблятимуть у вірусологічному інституті “Торлак” у Белграді.

У Сербії почали виробляти російську вакцину від коронавірусу “Спутнік V”.

Про це пише Радіо Свобода.

Вакцину вироблятимуть у вірусологічному інституті “Торлак” у Белграді.

Урочистості відбулися у відеоформаті у п’ятницю, 4 червня за участю президентів Сербії й Росії.

Президент РФ Володимир Путін назвав “дивними й контрпродуктивними” спроби деяких країн обмежити застосування російської вакцини. За його словами, “Спутнік” – “одна з найбільш ефективних вакцин у світі”.

Пробне виробництво вакцини розпочали у квітні, зазначає видання. Cубстанцію для неї привозять з Росії, в Белграді її лише пакують в ампули. Досі було вироблено три пробні серії, які “пройшли відповідний контроль в Росії й отримали позитивну оцінку”.

На цьому етапі планують виробити 4 мільйони доз. Згодом белградський інститут мав би опанувати повний цикл виробництва вакцини.

Зазначимо, вакцина “Спутнік V” не визнана Всесвітньою організацією охорони здоровʼя та Європейським агентством з лікарських засобів.

Нагадаємо, влада Сербії вирішила виплатити по 3 тисячі динарів (близько 850 гривень) кожному громадянину старше 16 років, який до 31 травня отримає хоча б одне щеплення від коронавірусу.

Вакцинацію від коронавірусу у країні розпочали торік у грудні.

Окрім російської вакцини, там застосовують китайську вакцину Sinopharm, британську AstraZeneka й американсько-німецьку Phizer/BiоNTech. Дві дози наразі отримали 44% з 6,9 мільйона осіб, що живе у країні, одну дозу – 30%.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,

Читайте також