У Сербії почали виробляти “Спутнік V”

Російську вакцину від ковіду вироблятимуть у вірусологічному інституті “Торлак” у Белграді.

Фото: Вакцину вироблятимуть у вірусологічному інституті “Торлак” у Белграді.

У Сербії почали виробляти російську вакцину від коронавірусу “Спутнік V”.

Про це пише Радіо Свобода.

Вакцину вироблятимуть у вірусологічному інституті “Торлак” у Белграді.

Урочистості відбулися у відеоформаті у п’ятницю, 4 червня за участю президентів Сербії й Росії.

Президент РФ Володимир Путін назвав “дивними й контрпродуктивними” спроби деяких країн обмежити застосування російської вакцини. За його словами, “Спутнік” – “одна з найбільш ефективних вакцин у світі”.

Пробне виробництво вакцини розпочали у квітні, зазначає видання. Cубстанцію для неї привозять з Росії, в Белграді її лише пакують в ампули. Досі було вироблено три пробні серії, які “пройшли відповідний контроль в Росії й отримали позитивну оцінку”.

На цьому етапі планують виробити 4 мільйони доз. Згодом белградський інститут мав би опанувати повний цикл виробництва вакцини.

Зазначимо, вакцина “Спутнік V” не визнана Всесвітньою організацією охорони здоровʼя та Європейським агентством з лікарських засобів.

Нагадаємо, влада Сербії вирішила виплатити по 3 тисячі динарів (близько 850 гривень) кожному громадянину старше 16 років, який до 31 травня отримає хоча б одне щеплення від коронавірусу.

Вакцинацію від коронавірусу у країні розпочали торік у грудні.

Окрім російської вакцини, там застосовують китайську вакцину Sinopharm, британську AstraZeneka й американсько-німецьку Phizer/BiоNTech. Дві дози наразі отримали 44% з 6,9 мільйона осіб, що живе у країні, одну дозу – 30%.