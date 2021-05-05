Сербія платитиме громадянам за вакцинацію від коронавірусу

Влада Сербії вирішила виплатити по 3 тисячі динарів (близько 850 гривень) кожному громадянину старше 16 років, який до 31 травня отримає хоча б одне щеплення від коронавірусу.

Про це в ефірі місцевого телебачення розказав президент країни Александар Вучич, пише 021.rs.

"Оскільки ми не можемо застосовувати каральні дискримінаційні заходи до тих, хто не отримає вакцину, ми думаємо про те, як винагородити тих, хто вакцинувався", - пояснив він.

Президент також розказав, що люди, які "через когось" інфікуються коронавірусом після вакцинації, матимуть право на оплачувану відпустку у зв'язку з хворобою, а невакцинованим особам лікарняний не буде оплачуватися.

Президент Сербії сподівається, що гроші та інші заходи посилять мотивацію громадян до щеплення. Вучич підкреслив, що держава має стимулювати вакцинацію населення, і похвалив компанії, які доплачують своїм працівникам за прививку.

Сам Вучич отримав щеплення від коронавірусу на початку квітня, йому вкололи китайську вакцину Sinopharm.

Нагадаємо, що вакцинація у Сербії почалася в грудні 2020 року. Там використовують вакцини Pfizer/BioNtech, AstraZeneca/Oxford, Sinopharm і "Спутнік V".

За даними Reuters, близько третини 7-мільйонного населення Сербії вже вакцинувалося. У країні зареєстрували близько 695 тисяч випадків коронавірусу від початку пандемії, 6,5 тис. людей померло.