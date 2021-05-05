Укравтодор обіцяє оперативно та якісно відбудувати міст, який обвалився на Львівщині
Укравтодор обіцяє оперативно та якісно відбудувати міст, який обвалився на Львівщині
Незалежні члени наглядової ради "Нафтогазу" заявили про конфлікт інтересів і порушення закону
Незалежні члени наглядової ради "Нафтогазу" заявили про конфлікт інтересів і порушення закону
Доклад Пентагона и угроза России. Холодная война 2.0
Доклад Пентагона и угроза России. Холодная война 2.0
EMA почало перевірку китайської вакцини Sinovac, яку закупила Україна
EMA почало перевірку китайської вакцини Sinovac, яку закупила Україна
Колишній британський шпигун передав ФБР нове досьє про зв’язок Трампа з Кремлем, – ЗМІ
Колишній британський шпигун передав ФБР нове досьє про зв’язок Трампа з Кремлем, – ЗМІ
Коболєв пов'язав своє звільнення з $2 млрд на рахунках "Нафтогазу"
Коболєв пов'язав своє звільнення з $2 млрд на рахунках "Нафтогазу"
На трасі "Львів - Луцьк" обвалився міст (оновлено)
На трасі "Львів - Луцьк" обвалився міст (оновлено)
Ексрегіонал Колесніков підтвердив, що створює нову партію
Ексрегіонал Колесніков підтвердив, що створює нову партію
Білл та Мелінда Гейтси розлучаються, їхні статки оцінюють у майже $146 млрд
Білл та Мелінда Гейтси розлучаються, їхні статки оцінюють у майже $146 млрд
ГоловнаСвіт

Сербія платитиме громадянам за вакцинацію від коронавірусу

Виплата становитиме близько 850 гривень в еквіваленті.

Сербія платитиме громадянам за вакцинацію від коронавірусу
Фото: rtvpink.com

Влада Сербії вирішила виплатити по 3 тисячі динарів (близько 850 гривень) кожному громадянину старше 16 років, який до 31 травня отримає хоча б одне щеплення від коронавірусу.

Про це в ефірі місцевого телебачення розказав президент країни Александар Вучич, пише 021.rs.

"Оскільки ми не можемо застосовувати каральні дискримінаційні заходи до тих, хто не отримає вакцину, ми думаємо про те, як винагородити тих, хто вакцинувався", - пояснив він.

Президент також розказав, що люди, які "через когось" інфікуються коронавірусом після вакцинації, матимуть право на оплачувану відпустку у зв'язку з хворобою, а невакцинованим особам лікарняний не буде оплачуватися.

Президент Сербії сподівається, що гроші та інші заходи посилять мотивацію громадян до щеплення. Вучич підкреслив, що держава має стимулювати вакцинацію населення, і похвалив компанії, які доплачують своїм працівникам за прививку.

Сам Вучич отримав щеплення від коронавірусу на початку квітня, йому вкололи китайську вакцину Sinopharm.

Нагадаємо, що вакцинація у Сербії почалася в грудні 2020 року. Там використовують вакцини Pfizer/BioNtech, AstraZeneca/Oxford, Sinopharm і "Спутнік V".

За даними Reuters, близько третини 7-мільйонного населення Сербії вже вакцинувалося. У країні зареєстрували близько 695 тисяч випадків коронавірусу від початку пандемії, 6,5 тис. людей померло.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,

Читайте також