Коболєв пов'язав своє звільнення з $2 млрд на рахунках "Нафтогазу"
Коболєв пов'язав своє звільнення з $2 млрд на рахунках "Нафтогазу"
Укравтодор обіцяє оперативно та якісно відбудувати міст, який обвалився на Львівщині
Укравтодор обіцяє оперативно та якісно відбудувати міст, який обвалився на Львівщині
Білл та Мелінда Гейтси розлучаються, їхні статки оцінюють у майже $146 млрд
Білл та Мелінда Гейтси розлучаються, їхні статки оцінюють у майже $146 млрд
У центрі Львова горів готель
У центрі Львова горів готель
На трасі "Львів - Луцьк" обвалився міст (оновлено)
На трасі "Львів - Луцьк" обвалився міст (оновлено)
В МЗС Росії заявили, що готуються до можливого відключення від SWIFT
В МЗС Росії заявили, що готуються до можливого відключення від SWIFT
В Одесі горить будівля ресторану та готелю
В Одесі горить будівля ресторану та готелю
Колишній британський шпигун передав ФБР нове досьє про зв’язок Трампа з Кремлем, – ЗМІ
Колишній британський шпигун передав ФБР нове досьє про зв’язок Трампа з Кремлем, – ЗМІ
Незалежні члени наглядової ради "Нафтогазу" заявили про конфлікт інтересів і порушення закону
Незалежні члени наглядової ради "Нафтогазу" заявили про конфлікт інтересів і порушення закону
ГоловнаСвіт

У Білорусі довірених осіб Тихановської на виборах засудили до 6 та 6,5 років тюрми

Їх звинуватили у «масових заворушеннях» та планах «захопити адміністративні будівлі».

У Білорусі довірених осіб Тихановської на виборах засудили до 6 та 6,5 років тюрми
Фото: EPA/UPG

Суд Чигуначного району в білоруському Гомелі виніс рішення у кримінальній справі довірених осіб Світлани Тихановської. Їх звинуватили у «масових заворушеннях» та планах «захопити адміністративні будівлі», повідомляє білоруська служба Радіо Свобода.

Суддя Олексій Хлищанков засудив Юрія Власова до шести з половиною років колонії суворого режиму, він також має виплатити 2 500 рублів моральної компенсації кожному з визнаних постраждалими поліцейських. Дмитра Івашкова та Олександра Шабаліна ув’язнили на шість років колонії суворого режиму, Тетяну Каневську – на шість років колонії загального режиму.

Ці вироки відповідають тому, що вимагав для підсудних прокурор.

У своїх виступах адвокати заявили, що конкретних доказів провини їхніх клієнтів немає, обвинувачення ґрунтувалося на домислах, загальних фразах та відео, яке лише показало, що 5 серпня довірені особи були на зустрічі зі Світланою Тихановською та обговорювали різні варіанти розвитку подій 9 серпня і після виборів.

Адвокати звернули увагу на відсутність доказів звинувачення в тому, що обвинувачені «намагалися завербувати колишніх силовиків» і «планували захопити адміністративні будівлі».

На президентських виборах у Білорусі, за офіційними даними, вшосте переміг Олександр Лукашенко. Виборчий штаб Тихановської не визнав офіційні підсумки голосування. Сама опозиціонерка виїхала з країни до Литви після подання скарги до ЦВК.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,

Читайте також