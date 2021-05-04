У Білорусі довірених осіб Тихановської на виборах засудили до 6 та 6,5 років тюрми

Їх звинуватили у «масових заворушеннях» та планах «захопити адміністративні будівлі».

Суд Чигуначного району в білоруському Гомелі виніс рішення у кримінальній справі довірених осіб Світлани Тихановської. Їх звинуватили у «масових заворушеннях» та планах «захопити адміністративні будівлі», повідомляє білоруська служба Радіо Свобода.

Суддя Олексій Хлищанков засудив Юрія Власова до шести з половиною років колонії суворого режиму, він також має виплатити 2 500 рублів моральної компенсації кожному з визнаних постраждалими поліцейських. Дмитра Івашкова та Олександра Шабаліна ув’язнили на шість років колонії суворого режиму, Тетяну Каневську – на шість років колонії загального режиму.

Ці вироки відповідають тому, що вимагав для підсудних прокурор.

У своїх виступах адвокати заявили, що конкретних доказів провини їхніх клієнтів немає, обвинувачення ґрунтувалося на домислах, загальних фразах та відео, яке лише показало, що 5 серпня довірені особи були на зустрічі зі Світланою Тихановською та обговорювали різні варіанти розвитку подій 9 серпня і після виборів.

Адвокати звернули увагу на відсутність доказів звинувачення в тому, що обвинувачені «намагалися завербувати колишніх силовиків» і «планували захопити адміністративні будівлі».

На президентських виборах у Білорусі, за офіційними даними, вшосте переміг Олександр Лукашенко. Виборчий штаб Тихановської не визнав офіційні підсумки голосування. Сама опозиціонерка виїхала з країни до Литви після подання скарги до ЦВК.