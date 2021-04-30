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Польща випадково порушила авіапростір Білорусі

"Інцидент не мав навмисного характеру, випадок мав випадковий і короткостроковий характер".

Польща випадково порушила авіапростір Білорусі
Мі-24 (архывне фото)

Міністерство оборони Білорусі звинуватило Польщу у порушенні повітряного простору країни бойовим гелікоптером Мі-24.

Про це повідомляє "Укрінформ".

Як повідомили у Міноборони РБ, 29 квітня в 02:02 в районі населеного пункту Козловичі (Брестська область) засоби радіолокаційної розвідки і ППО виявили повторне упродовж місяця порушення кордону країни з боку Польщі. Зазначається, що гелікоптер-порушник Мі-24 на хвилину залетів на територію країни і повернувся на польську територію в районі населеного пункту Требунь.

У зв'язку з цим до Міноборони Білорусі викликали аташе з питань оборони, якому було висловлено протест і заявлено про необхідність проведення розслідування за даним фактом і поінформувати Мінськ про його результати.

Оперативне командування ЗС Польщі повідомило, що напередодні під час виконання стандартного патрулювання у рамках дій Повітряних сил Польщі сталося порушення у повітряному просторі державного кордону з Білоруссю.

"Інцидент не мав навмисного характеру і був короткостроковим", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, раніше російський вертоліт порушив повітряний простір України. Державна прикордонна служба України негайно поінформувала про зазначений факт усі зацікавлені міністерства та відомства.

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