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Зеленський і Дуда домовились про обмін візитами

Президент України приїде до Польщі 3 травня, президент Польщі в Україну - у серпні.

Зеленський і Дуда домовились про обмін візитами
Фото: president.gov.ua

Президент Володимир Зеленський у наступну середу, 3 травня, відвідає Польщу для зустрічі з президентом Анджеєм Дудою.

Про це повідомляється на сайті президента Польщі за підсумками зустрічі керівника адміністрації Дуди Кшиштофа Щерського з заступником керівника Офісу президента України Ігорем Жовквою.

Приїзд Зеленського буде приурочено до 230-ої річниці ухвалення Конституції Речі Посполитої.

У відповідь Дуда приїде в Україну на святкування Дня Незалежності. 24 серпня Україна відзначатиме 30-у річницю незалежності, а 23 серпня відбудеться перший саміт "Кримської платформи".

Нагадаємо, що востаннє Зеленський літав до Польщі в січні 2020 року. Тоді він взяв участь у заходах до 75-ї річниці звільнення Освенцима.

Дуда приїжджав до України в жовтні 2020 року.

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