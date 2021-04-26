"Батьківщина" ініціюватиме звільнення голови аграрного комітету, - Тимошенко

Голова партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко заявила, що фракція ініціюватиме звільнення Миколи Сольського з посади голова аграрного комітету Верховної Ради.Про це вона заявила під час брифінгу за результатами засідання Погоджувальної ради.

Лідерка «Батьківщини» розповіла про злочинну схему, жертвами якої стали 425 власників паїв на Київщині. За її словами, селяни об’єдналися в кооператив «Новоселицький», закупили техніку і господарювали на землі. Але зароблені ними гроші й навіть зерно з зерносховищ відібрали рейдери, які зареєстрували через «чорного реєстратора» компанію з аналогічною назвою і оформили всі паї й активи на себе.

«За цією злочинною компанією стоїть голова аграрного комітету Верховної Ради Микола Сольський, який в парламенті проштовхує закони про розпродаж землі, і його спільники. З’ясувалося, що по всій країні рейдери полюють на селянські кооперативи. Таким чином у людей лише ця група зараз забирає щонайменше 300 тисяч гектарів землі. Тому ці «ділки» чекають, коли з 1 липня почне діяти закон про розпродаж землі, щоб за корупційні кошти викупити цю землю в свою власність», – пояснила Юлія Тимошенко.

Вона також зазначила, що Міністерство юстиції за зверненням обманутих власників паїв, розглянувши всі обставини справи, анулювало дії «чорного реєстратора», однак зараз у Господарському суді м. Києва розглядається справа про скасування рішення Мін’юсту на користь рейдерів. Команда «Батьківщини» уважно стежить за ситуацією і докладе всіх зусиль для поновлення справедливості.

«Ось так живе і так рейдерить всю країну чинна влада. Тому зрозуміло, чому вони протягують закон про продаж землі. Однак наша команда внесе постанову про звільнення Сольського з посади голови аграрного комітету. Ми звернемось до президента і Кабміну з цього питання і таким чином перевіримо – якщо вони не будуть реагувати, це означатиме, що вони спільники в цій справі. Також ми зареєструємо постанову про створення ТСК, яка почне розбиратися з усім рейдерством по країні. Ми будемо разом з людьми боротися і не залишимо без уваги ані рейдерські захоплення, ані інші злочини проти українців», – запевнила лідер «Батьківщини».