В урядовому плані вакцинації на 2021 рік відсутні анонсовані 10 мільйонів доз Pfizer, - Порошенко

Експрезидент вимагає інформації, хто був провакцинований 117 тисяч доз вакцин Pfizer, які надали по лінії Сovax.

В урядовому плані вакцинації на 2021 рік відсутні анонсовані 10 мільйонів доз Pfizer. На це під час погоджувальної ради звернув увагу експрезидент, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко. Він вкотре закликав негайно провести позачергове засідання Верховної Ради з питань протидії пандемії і заслухати звіт влади.

«Україна стрімко наближається до кількості померлих від коронавірусу у п’ятдесят тисяч. І це при тому, що рік тому хтось називав себе «майстром спорту по боротьбі з коронавірусом» і обіцяв, що Україна буде серед лідерів світу по вакцинації. Скільки ще має померти людей від ковіду, щоб влада зрозуміла свою відповідальність за злочинну бездіяльність?» – наголосив лідер «ЄС».

Порошенко констатував, що наразі із понад сорока мільйонів українців провакционовано 527 тисяч.

«За останню добу провакциновано 1114 українців. Ця цифра і є оцінкою безпорадності і бездіяльності влади», – переконаний Петро Порошенко.

«Днями голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн заявила, що Євросоюз буде приймати лише вакцинованих вакцинами, які пройшли сертифікацію у відповідному європейському агентстві. Українська влада де-факто призупинила безвіз», – вважає експрезидент.

«Минулого тижня ми прочитали урядовий план вакцинації, і ми не знайшли там вакцин, які були презентовані Зеленським з такою помпою. На сьогодні в країні є 117 тисяч доз вакцин Pfizer, але вони прийшли по лінії міжнародної безкоштовної допомоги. І з ними вже почали відбуватися незрозумілі речі», – зауважує Петро Порошенко.

Він оприлюднив офіційні дані МОЗу про людей, які провакциновані Pfizer. «Серед них люди старше 80 років по віку – 1. Або 0,010%. Медичні працівники – 400, або 3%. І по дивній категорії «інші» провакциновано 9641, або вже такі символічні 73%. Що це за «інші»? Я вимагаю, щоб суспільство і парламент були обов’язково проінформовані, і були розвіяні будь-які підозри щодо цієї жахливої статистики», – наголосив лідер партії.

Він також закликав на позачерговому засіданні з питань коронавірусу, ініційованому «Євросолідарністю», розглянути проект постанови Верховної Ради про вжиття невідкладних заходів, спрямованих на припинення бездіяльності органів державної влади.

«Перший пункт – забезпечення рівного доступу населення до безпечних і якісних вакцин для організації профілактики коронавірусної хвороби», – зазначив Порошенко.

Він також закликав визнати неналежним та незадовільним стан виконання постанови Верховної Ради, яка була ухвалена 20 жовтня 2020 року.

«Відповідальність уряду за фактичний зрив масової кампанії вакцинації, в тому числі і комунікаційної стратегії, де промотувати це мають не аферисти з наглядових рад, яких и поставили туди і які тягнуть за собою членів своїх родин. А професійні лікарі, які мають обґрунтовано довести необхідність проведених зазначених змін вакцинації», – резюмував експрезидент.