"Голос" пропонує п'ять кроків для вирішення криз в медицині та економіці, - Рудик

За час пандемії коронавірусу влада довела свою неспроможність в організації протидії поширенню COVID-19 та подоланню наслідків епідемії в економіці та медицині. Про це заявила лідерка "Голосу" Кіра Рудик, повідомляє пресслужба політсили.

"Країні потрібен прагматичний та професійний план подолання кризи. Тож ми з колегами реєструємо проєкт постанови Верховної Ради про першочергові кроки, які має зробити влада для подолання медичної кризи. Крім того, "Голос" запропонував антикризовий економічний план та пропонує колегам у Раді підтримати його", - заявила Рудик.

На її думку, для стабілізації ситуації в економіці та медичній сфері потрібно здійснити п'ять невідкладних кроків.

"Перший — відставка Максима Степанова, що повністю провалив роботу на посаді міністра. Провалено і організацію вакцинації, і забезпечення лікарень. Хоча Верховна Рада з цим рішенням запізнюється майже на рік, але краще пізно ніж ніколи", - заявила Рудик.

Другим кроком, на її переконання, має бути повна ревізія роботи МОЗ, який "тотально провалив організацію лікування від коронавірусу, а також своєчасну організацію масової вакцинації". Рудик вважає, що Офіс генерального прокурора має розслідувати факти порушення під час використання коштів Фонду боротьби з коронавірусом, встановлених Державною аудиторською службою України.

"Третій — створення реалістичного плану вакцинації, що підкріплений реальними угодами з постачальниками, а також проведення адекватної інформаційної кампанії. Бо без масової вакцинації населення ніякі локдауни не допоможуть", - пояснила депутат.

Четвертий крок - забезпечення лікарень киснем та всім необхідним обладнанням, забезпечення всіх медичних працівників додатковими виплатами, а також без затримок виплати лікарняних в разі хвороби на коронавірус, додала Рудик.

"І п'ятий крок — за порядком, а не за значенням — підтримка економіки на час карантинних обмежень. Антикризовий пакет "Голосу" для економіки — законопроект №5346 — підтримали більше 20 бізнес-асоціацій, сотні підприємців, за якими стоять десятки тисяч працівників. Він має бути проголосований Верховною Радою. Ми маємо діяти швидко та ефективно, щоб вийти з цієї кризи сильнішими як держава та суспільство!", - резюмувала політик.

Нагадаємо, раніше партія "Голос" зареєструвала законопроект №5346, який передбачає підтримку бізнесу на час локдауну.