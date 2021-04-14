Притула хоче відставки лідерки "Голосу" і готовий сам очолити партію

Шоумен Сергій Притула вважає, що голова партії "Голос" Кіра Рудик має піти з цієї посади, і не проти сам зайняти її.

Про він розказав у інтерв'ю "BBC News Україна".

"Я всіляко підтримував керівництво партії і на питання людей з осередків, чи не маю бажання очолити партію, казав: у нас є голова і ми її маємо підтримувати, вона справиться і т.д. А зараз людина рік пропрацювала, партія йде не туди", - заявив Притула.

Він вважає, що Рудик створила партії величезні проблеми і ставить під загрозу саме її існування.

"Коли голова партії починає розказувати про якісь можливі коаліційні історії зі "Слугами" - сорі, це трохи не те, під чим ми підписувалися, коли заходили на борт корабля, що називається "Голос". Якщо одна людина помиляється у тому, куди має рухатися партія, то на це має бути належна відповідь від інших людей у партії", - сказав Притула.

Він додав, що готовий очолити партію, але посада для нього не є самоціллю.

"Люди в мене запитували: в тебе є бажання очолити партію, якщо ми вирішимо на з'їзді переобрати керівництво? Я сказав, що амбіція у мене є і я не буду цього заперечувати. Але якщо хтось буде вважати, що постать Притули достатньо контроверсійна, що я не потягну партію і мені краще бути на інших позиціях - питань немає. Оберіть будь-якого іншого функціонера, до якого є довіра партійців", - сказав Притула.

Він також розказав, що у кінці 2020 року після місцевих виборів просив Рудик про призначення керівником київського осередку партії "Голос". Вона йому відмовила.

"До 25 жовтня я був затребуваний і діалог був активний. Після цього я прочекав місяць-півтора, коли мені будуть нарізати якісь задачі. У передвиборчий період побудували грандіозні плани і я мав їздити по регіонах та їх розвивати. Адже, будемо відверті, і тоді, і зараз у партії "Голос" я - найбільш упізнаване обличчя… Проте якоїсь розмови я так і не дочекався, тому ініціював її сам у грудні. Результат - мені відмовили очолити київський осередок", - сказав він.

Після цього спілкування з Рудик перейшло в формат онлайн у політраді, а за деякий час Притулу взагалі виключили з політради.

Зараз він залишається у "Голосі" як рядовий член партії.

Нагадаємо, що на виборах мера Києва Сергій Притула зайняв третє місце, за нього проголосували 56,9 тис. виборців (7,87%). Після програшу Притула сказав, що готуватиметься до виборів у Верховну Раду.