СБУ "не володіє підтвердженими даними" про російський паспорт у переможця виборів до Ради Аксьонова

Служба безпеки України заявила, що не має підтверджених даних про те, що мер Добропілля Андрій Аксьонов, який виграв вибори до Верховної Ради на окрузі №50, дійсно має російський паспорт.

Про це повідомив заступник голови СБУ Сергій Андрущенко у відповідь на депутатське звернення Володимира Ар'єва з "Європейської солідарності".

"Документально підтвердженими даними щодо наявності в громадянина України Аксьонова А.А. паспорта громадянина Російської Федерації СБ України на даний час не володіє", - йдеться в документі, який Ар'єв виклав у фейсбуці.

СБУ також повідомила, що розслідує кримінальну справу про проведення "референдуму ДНР" в Добропільському районі, але підозру Аксьонову, який у 2014 році був селищним головою одного з населених пунктів цього району, не вручали.

Нагадаємо, що Аксьонов виграв довибори у Верховну Раду в одномандатному окрузі №50 у Донецькій області. Він має отримає мандат Руслана Требушкіна, який за підсумками місцевих виборів у жовтні став мером Покровська.

Аксьонов раніше двічі обирався Новодонецьким селищним головою у 2008 році та 2010 році, а з 2015 року двічі вигравав вибори мера Добропілля.

У 2014 році Аксьонов був причетний до організації "референдуму ДНР" в Новодонецькому. Після початку війни Аксьонов начебто втік до окупованого Криму та отримав там російський паспорт (що підтверджується інформацією в базі даних Федеральної податкової служби РФ).