Бойовики на Донбасі утримують 280 громадян, зокрема 44 військовослужбовців, - Денісова

Контрольовані Росією сили утримують на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей 280 громадян, зокрема 44 військовослужбовців.

Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова під час зустрічі із заступницею державного секретаря США з питань демократії, прав людини та праці Карою Макдональд, передає Радіо Свобода.

За даними Денісової, 258 громадян вважають зниклими безвісти на непідконтрольних Україні територіях Донбасу.

Омбудсман додала, що Росія за політичними мотивами переслідує 133 громадянина України, з них 114 незаконно ув’язнені та перебувають у місцях несвободи в Росії та в окупованому нею Криму.

У лютому Людмила Денісова заявляла, що переговори щодо обміну утримуваними з Росією заморожені через позицію російської влади. За її словами, Російська Федерація прив'язує цей процес до виконання Мінських угод. Тоді омбудсман розповіла, що з початку року кількість незаконно утримуваних громадян України на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей зросла, і на кінець січня становила 267 осіб.

16 січня в ОРДЛО анонсували односторонню передачу Україні полонених в обхід Тристоронньої контактної групи. 20 січня Людмила Денісова повідомила, що з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей на підконтрольну Україні територію найближчим часом будуть передані дев'ятеро осіб, які незаконно утримуються бойовиками. Згодом повідомлялося, що повернуть тільки чотирьох людей.

У МЗС зазначили, що Росія вирішила передати утримуваних не Україні, а приватній особі Віктору Медведчуку - голові політради ОПЗЖ та куму президента РФ. Українська делегація для участі у Тристоронній контактній групі з урегулювання ситуації на Донбасі зазначила, що Російська Федерація та депутат ОПЗЖ Віктор Медведчук намагаються використати полонених у своїх політичних інтересах.

Останній обмін на Донбасі відбувся 16 квітня 2020 року. Офіс президента повідомив, що з полону звільнили 20 українців. У контрольованих Росією угрупованнях "ДНР" і "ЛНР" заявили, що українська сторона передала 14 осіб.