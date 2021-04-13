Депутаты ожидаемо провали все постановления о снижении тарифов и не смогли ужесточить ответственность за несоблюдение обсервации и распространение Covid-19 . Впрочем, таки приняли пакет о реструктуризации валютных кредитов и разблокировали подписание закона «большой приватизации». О всех подробностях – в репортаже LB.ua.

Парламент из-за «поправочного марафона» к земельным законам вновь работала в режиме сразу двух вечерних внеочередных заседаний . Правда, в новых коронавирусных реалиях: с кварцеванием сессионного зала и с закрытой столовой. Голодными народные избранники не остались, как и продолжили игнорировать призывы руководства Рады соблюдать масочный режим.

Фото: Lb.ua

Демарш ОПЗЖ и «Батькивщины»

Утреннее заседание Верховной Рады 13 апреля началось вовремя – в 10.00, но в полупустом зале. Нардепы не спешили в зал, а выстроились в очередь за кофе. Глава фракции «Голос» Ярослав Железняк на этот счёт пошутил: «Никогда автомат с кофе не пользовался такой популярностью в Раде, как перед пленарным утром с закрытой столовой».

Фото: Ярослава Железняк Единственный автомат с кофе возле пятого подъезда ВР

А все из-за того, что парламентский буфет на этой неделе решили закрыть из-за большого количества заболевших коронавирусом в Аппарате ВР. Глава партии «Слуга народа» Александр Корниенко по этому поводу иронизировал, что во время поста депутаты будут питаться «святым духом». Хотя потом обнадежил, что доставку еды централизовано должно обеспечить руководство фракций и групп прямо в Раду.

Спикер Дмитрий Разумков начал работу тоже оригинально:

«Вижу, что все фракции и группы соскучились по работе. Вижу это по глазам. Напоминаю, что сегодня будет пленарное заседание с 10-00 до 15-00. Перерыв — с 12-00 до 13-00… Чтобы мы могли привести зал в порядок, прокварцевать, а вы успели пообедать…».

Разумков также неоднократно, но тщетно призывал депутатов надевать маски. Но депутаты обменивались приветственными поцелуями, делали общие фото. Естественно, без масок и соблюдения дистанции.

Фото: Lb.ua

Далее по регламенту начались традиционные выступления от фракций и групп. Ожидаемо, глава «Батькивщины» Юлия Тимошенко объявила, о том, что партия инициирует всеукраинский референдум по вопросу запрета продажи земли и жестко прошлась по «слугам»: «2/3 депутатов сейчас нет. В зале – полный базар. Все собрались по группам и обсуждают свои бытовые дела. Это не Верховная Рада… В локдаун, когда людям запрещают собираться по 2-3, тут хотят напихать депутатов с одной целью – протащить два законопроекта для продажи сельскохозяйственной земли… Они тут жуют жвачки, делают селфи, нормально общаются друг с другом. И им глубоко пофиг, что происходит с Украиной».

Лидер «Батькивщины» закончила тем, что фракция «выходит из этого зала». Хотя, по факту, из зала соратники Тимошенко так и не ушли.

Фото: Lb.ua

Затем Рада продолжила в монотонном режиме рассмотрение оставшихся более 2 тысяч поправок к Земельному кодексу. Естественно, пленарного дня не хватило – по самым оптимистичным подсчетам, «слугам» требуется еще как минимум неделя, чтобы преодолеть «законодательный спам» ОПЗЖ и «Батькивщины». А с учетом возможного изменения календарного плана заседаний парламента из-за локдауна, окончательное рассмотрение законопроекта, скорее всего, будет уже после майских праздников. Напомним, что запуск рынка земли должен состояться уже с 1 июля 2021 года.

Голодными не остались, прокварцевались

В перерыве работы депутаты из разных фракций рассказали LB.ua, о том, как заказывали еду прямо в парламент через разные приложения онлайн. Одновременно жаловались, что обещанной накануне Корниенко централизованной доставки не было. Депутат Ольга Смаглюк-Василевская перебивалась овсянкой в кабинете в отеле «Киев». Ее коллеги жаловались на жизнь и рассказывали о купленных на улице круасанах и кофе. Впрочем, прямо в сессионном зале никто не ел. Тем более, что за час до двух вечерних внеочередных заседаний рабочие места депутатов кварцевали – на всякий случай.

Фото: Lb.ua Фото: Lb.ua Фото: Lb.ua

Первое внеочередное заседание стартовало в 16.00. Конституционным большинством депутаты приняли в целом постановление о безотлагательных мерах лечения больных детей сахарным диабетом, рекомендовав Кабмину обеспечить ежегодный обязательный скрининг детей на диабет за счёт государства.

А вот дальше начался «парад» тарифных постановлений. Первое – об обращении к правительству вернуть льготный тариф на первые 100 кВт на электроэнергию (авторства нардепа из «За будущее» Антона Полякова) ожидаемо провалили. Глава профильного энергетического комитета и член «Слуги» Андрей Герус напомнил, что ещё 28 января Рада уже проголосовала за идентичное постановление.

Фото: Lb.ua

Аналогично «прокатили» ещё два постановления и законопроект о введении моратория на 1 год на повышение тарифов на энергоносители, защиту прав потребителей ЖКУ и по услугам на распределение природного газа.

Глава партии «Слуга народа» Корниенко на вопрос «для чего вообще нужно было проводить это внеочередное заседание с заведомо нулевым результатом?», отвечал с «фирменным» спокойствием: «Мы ведь законопослушная фракция. Подписи для такого заседания были собраны».

Закончили поздно и с такими же планами на четверг

Второе внеочередное по инициативе «Слуг народа», стартовавшее в 17.30, было более продуктивным. Проголосовали в первом чтении за закон, освобождающий выпускников школ от обязательной сдачи государственной итоговой аттестации с правом выбора между ею и внешним независимым оцениванием. По сути, это калька прошлогоднего закона президента с целью снижения рисков заражения коронавирусом из-за социальных контактов и в результате невозможности нормально организовать государственную итоговую аттестацию в дистанционном режиме.

В первом чтении также приняли изменения в закон о ВСУ «о военном похоронном ритуале». В целом – о нововведениях по социальному страхованию в случае временной нетрудоспособности. Не вызвал особых споров пакет законов о реструктуризации валютных кредитов и защиты физлиц.

Распри начались по законопроекту о новых штрафах для людей в условиях пандемии. Изначально Рада планировала принять только в первом чтении введение штрафов за нарушение правил самоизоляции и обсервации. (Законопроект 4540 об административной ответственности в виде взыскания 3400-8500 грн за нарушение порядка самоизоляции и обсервации во время карантина). Этот проект был одобрен Кабмином ещё в декабре 2020 года. Однако в ходе обсуждения глава правоохранительного комитета Денис Монастырский предложил проголосовать за закон сразу в целом, чтобы «заставить заболевших коронавирусом сидеть дома». Руководитель комитета по вопросам здоровья Михаил Радуцкий тоже призывал, независимо от партийной принадлежности, ввести «самые жесткие меры, без которых карантин не закончится никогда».

Фото: Lb.ua

Александра Устинова из «Голоса» напомнила, что не все в Украине имеют смартфоны для установки программы «Дія», поэтому «бабушек с кнопочными телефонами» теперь за нарушение обсервации будет иметь право штрафовать не только Нацполиция, но и местная власть. Сергей Соболев из «Батькивщины» резонно добавил: «А кто нас будет штрафовать за это заседание в «красной зоне»? В итоге закон поддержали только 199 нардепов.

Такие же споры вызвал проект постановления об отмене Закона о приватизации государственных и коммунальных предприятий (Рада расширила список объектов для «большой приватизации» ещё 30 марта 2021 года). Под крики оппозиции о распродаже последних стратегических объектов страны парламент отклонил постановление.

Следующий раз нардепы соберутся в четверг – заседать «до упора» в режиме внеочередного заседания.