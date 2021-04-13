Фото: Lb.ua

Депутати Верховної Ради показали свої обіди, доставку яких вони замовляють, оскільки через карантинні обмеження парламентська їдальня цього тижня не працює.

Нардепи різних фракцій в коментарях LB.ua жаліються, що обіцяної централізованої доставки їжі в перерві роботи Ради не було. Парламентарі замовляють обіди в комітетські кабінети через інтернет.

Фото: Lb.ua

"Ми разом з Вікторією Кінзбурською іли в кабінеті. Я - вівсянку. Не замовляла, в мене "стратегічний запас" у кабінеті. Можливо, централізовано будуть годувати вже після 17:00 (коли плануються два позачергових засідання, - ред.). Інші колеги замовляють їжу через різні додатки прямо в Раду", - розповіла нардеп "Слуги народу" Ольга Смаглюк-Василевська, додавши фото з робочого кабінету в готелі "Київ".

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Її колега по фракції та нардеп Олександр Качура також пожалівся, що обіцяного напередодні головою партії "Слуга народу" Олександром Корнієнком централізованого доставлення обідів для всієї фракції не було.

"В перерві я вийшов з Ради. Взяв на виніс каву та круасан. Ось і все", - розповів він.

Голова фракції "Голос" Ярослав Железняк розповів, що зранку "була велика черга депутатів до автомата з кавою, де 5-й під'їзд". Саме тому під час відкриття пленарного засідання парламентська зала була напівпорожньою. З його слів, його колеги по фракції теж замовляли обіди в комітети через інтернет-додатки.

Фото: Lb.ua

Нагадаємо, з 20 березня у Києві почався локдаун, під час якого забороняється робота закладів громадського харчування, окрім роботи на виніс чи доставку. Через жорсткий карантин у Верховній Раді закрили столову. Корнієнко розповів, що нардепам, які на цьому тижні працюють в пленарному режимі, будуть замовляти їжу. Він також пожартував, що у піст депутати можуть потерпіти без обідів та перекусів.

Сьогодні, 13 квітня, Рада проведе два позачергових засідання - о 16:00 та о 17:30.