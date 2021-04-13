Депутати Верховної Ради показали свої обіди, доставку яких вони замовляють, оскільки через карантинні обмеження парламентська їдальня цього тижня не працює.
Нардепи різних фракцій в коментарях LB.ua жаліються, що обіцяної централізованої доставки їжі в перерві роботи Ради не було. Парламентарі замовляють обіди в комітетські кабінети через інтернет.
"Ми разом з Вікторією Кінзбурською іли в кабінеті. Я - вівсянку. Не замовляла, в мене "стратегічний запас" у кабінеті. Можливо, централізовано будуть годувати вже після 17:00 (коли плануються два позачергових засідання, - ред.). Інші колеги замовляють їжу через різні додатки прямо в Раду", - розповіла нардеп "Слуги народу" Ольга Смаглюк-Василевська, додавши фото з робочого кабінету в готелі "Київ".
Її колега по фракції та нардеп Олександр Качура також пожалівся, що обіцяного напередодні головою партії "Слуга народу" Олександром Корнієнком централізованого доставлення обідів для всієї фракції не було.
"В перерві я вийшов з Ради. Взяв на виніс каву та круасан. Ось і все", - розповів він.
Голова фракції "Голос" Ярослав Железняк розповів, що зранку "була велика черга депутатів до автомата з кавою, де 5-й під'їзд". Саме тому під час відкриття пленарного засідання парламентська зала була напівпорожньою. З його слів, його колеги по фракції теж замовляли обіди в комітети через інтернет-додатки.
Нагадаємо, з 20 березня у Києві почався локдаун, під час якого забороняється робота закладів громадського харчування, окрім роботи на виніс чи доставку. Через жорсткий карантин у Верховній Раді закрили столову. Корнієнко розповів, що нардепам, які на цьому тижні працюють в пленарному режимі, будуть замовляти їжу. Він також пожартував, що у піст депутати можуть потерпіти без обідів та перекусів.
Сьогодні, 13 квітня, Рада проведе два позачергових засідання - о 16:00 та о 17:30.