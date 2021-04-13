​Двоє п'яних бойовиків "ДНР" вийшли на своє мінне поле і втратили кінцівки, - розвідка

В понеділок, 12 квітня, до лікарні міста Єнакієво, що знаходиться на тимчасово окупованій території Донбасу, доставили двох бойовиків, які втратили кінцівки.

Про це повідомляє пресслужба оперативно-тактичного угрупування "Північ".

Зазначається, що частини та підрозділи ОТУ продовжують дотримуватись режиму припинення вогню та стримувати агресора.

"Водночас, за даними розвідки стало відомо, що 12 квітня до лікувального закладу населеного пункту Єнакієво... доставлено двох окупантів, які перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння здійснили вихід на власне мінне поле, де і втратили свої кінцівки", - йдеться у повідомленні.

"Як стало відомо з попереднього лікарського анамнезу, "героїчні" алкомандри вартували окупантам втрати декількох кінцівок. Наразі відомо, що на двох у них залишилась непарна кількість ніг. Стан здоров'я загарбників уточнюється. Але те, що похмілля буде болісним - доведений факт! Що закопав - на тому й підірвався. Карма вона така", - зазначили в командуванні.

Нагадаємо, за даними розвідки, 12 квітня один із російських найманців на Донбасі під час святкування Дня космонавтики випадково вистрілив собі в голову.