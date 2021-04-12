Окупанти сім разів порушили режим припинення вогню на Донбасі

З початку доби зафіксовано дев'ять порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації, з яких сім обстрілів по позиціям українських захисників та два дистанційних мінування мінами ПОМ-2.

Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об'єднаних сил.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", неподалік населеного пункту Шуми, російсько-окупаційні війська відкривали вогонь із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 82-го калібру, гранатометів різних систем та стрілецької зброї. У передмісті селища Зайцеве ворог здійснив обстріл у бік позицій Збройних Сил України з підствольних гранатометів та великокаліберних кулеметів, а біля населеного пункту Південне - зі стрілецької зброї.

В районі відповідальності угруповання "Схід", неподалік населеного пункту Піски, противник відкривав вогонь з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Внаслідок прицільного обстрілу позицій наших підрозділів збройними формуваннями Російської Федерації, один військовослужбовець отримав вогнепальне кульове поранення, не сумісне з життям.

У напрямку населеного пункту Зайцеве ворог двічі здійснив дистанційне мінування з ручних протитанкових гранатометів мінами ПОМ-2.

"Вкотре наголошуємо, що підрозділи Збройних Сил України знаходяться на позиціях і неухильно дотримуються зобов’язань, щодо всеосяжного режиму припинення вогню, які були досягнуті в рамках Тристоронньої контактної групи", - заявили у штабі.

Нагадаємо, 10 квітня під селищем Золоте у Луганській області загинув 24-річний Андрій Теперик. Ще один військовослужбовець отримав кульове поранення.

З березня в соціальних мережах почали з'являтися численні відео з російською технікою, що начебто рухається до кордону з Україною. Про додаткове розгортання російських сил біля кордону повідомив і начальник Генерального штабу Збройних сил Руслан Хомчак під час звіту у Верховній Раді. Зокрема, російські війська розгорнули табір у Воронезькій області. Вона межує з Україною, але не з окупованими районами.

19 квітня міністри закордонних справ ЄС обговорять ситуацію з військами РФ на українських кордонах.