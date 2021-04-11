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Стало відомо ім’я українського бійця, який загинув під Золотим

Андрій Теперик був родом з Харківщини.

Під селищем Золоте у Луганській області загинув 24-річний Андрій Теперик.

Про це йдеться на сторінці 92-ОМБр імені кошового отамана Івана Сірка у соцмережі Facebook.

Солдат був родом з Харківської області.

“Вчора,10 квітня, об 11 годині вечора російські найманці вкотре “дотримувались режиму припинення вогню” і підступно вбили захисника України. Неподалік Золотого пострілом зі стрілецької зброї смертельно поранили старшого солдата Андрія Сергійовича Теперика. Йому було 24 роки…”, – йдеться у повідомленні.

Військові висловили співчуття батькам Андрія.

Нагадаємо, ще один військовослужбовець отримав кульове поранення. Воїну оперативно надано першу медичну допомогу та доправлено до лікувального закладу. Стан здоров’я захисника – середнього ступеня важкості.

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