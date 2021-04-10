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Окупанти сім разів порушили режим припинення вогню на Донбасі

Бойових втрат серед військовослужбовців немає.

Окупанти сім разів порушили режим припинення вогню на Донбасі
Фото: facebook/ОТУ «Північ»

З початку доби на Донбасі зафіксовано сім порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації, з яких шість обстрілів по позиціях українських захисників, та один проліт ворожого БПЛА з перетином лінії розмежування.

Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об'єднаних  сил.

Зокрема, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", російсько-окупаційні війська здійснили обстріл неподалік населеного пункту Пищевик із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, станкових протитанкових та ручних протитанкових гранатометів. У передмісті селищ Піски та Широкине ворог відкривав вогонь зі стрілецької зброї, а біля Авдіївки - з ручних протитанкових гранатометів.

У районі відповідальності угруповання "Північ", неподалік селища Майорське збройні формування РФ обстрілювали позиції українських захисників з ручних протитанкових та підствольних  гранатометів.

Бойових втрат серед військовослужбовців немає.

В районі населених пунктів Троїцьке, Новгородське та Новолуганське було зафіксовано проліт ворожого БПЛА Орлан -10 з перетином лінії розмежування. Безпілотник був подавлений засобами РЕБ.

Українська сторона СЦКК повідомляє про грубі порушення з боку збройних формувань Російської Федерації та її найманців.

"Передислокація військової техніки і озброєння російсько-окупаційних військ, як на території ОРДЛО так і поблизу кордонів України сприяє нарощуванню напруги вздовж лінії розмежування. До того ж, здійснюючи запланований політ БПЛА малого радіусу дії поблизу населеного пункту Веселе на тимчасово окупованій території Донецької області, спостерігачі СММ почули 10 черг зі стрілецької зброї поблизу літального апарату і одразу приземлили його. У цьому ж напрямку, патрулі СММ ОБСЄ тричі зафіксували перешкоджання роботі БПЛА шляхом глушіння сигналу GPS. Такі дії збройних формувань Російської Федерації продовжують дестабілізувати обстановку вздовж усієї лінії розмежування. З приводу цих порушень Українською стороною СЦКК направлено ноту на СММ ОБСЄ", - наголосили у штабі.

Нагадаємо, ОБСЄ проведе спецзасідання через російські війська біля кордону з Україною.

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