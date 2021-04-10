У Київській області поліцейські викрили шахрайку, яка була спільницею у схемі “ваш родич у біді” і ошукала пенсіонерку.

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Київської області.

“У місті Березань 23-річна дівчина за вказівкою свого знайомого зайшла до квартири потерпілої та забрала у старенької 3,5 тис. доларів і особисті речі. Гроші перекинула на банківські картки поплічника, від речей в подальшому позбулась”, – йдеться у повідомленні.

Поліцейські встановили особу таксиста, який підвозив шахрайку на місце скоєння злочину, а в подальшому викрили і особу зловмисниці.

Жінку затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі вона перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.

Другий фігурант справи перебуває у місцях позбавлення волі на тимчасово окупованій території. За попередньою інформацією, саме він дзвонив потерпілій і представився родичем, який буцімто потрапив у ДТП.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає штраф від трьох до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк від одного до двох років, або обмеження волі на строк до п'яти років, або позбавлення волі на строк до трьох років.

“Поліція Київщини застерігає громадян бути обережними під час спілкування із незнайомцями телефоном. Інформуйте своїх літніх близьких та рідних про існуючі схеми шахрайства, аби попередити скоєння аналогічних злочинів”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, поліцейські Харкова викрили телефонного шахрая, який під виглядом лікаря виманив майже 1,5 млн гривень.