Сьогодні у більшості регіонів України відбудеться пробне ЗНО-2021

У Києві, Чернігівській та Миколаївській областях воно пройде 24 квітня.

Сьогодні, 10 квітня, у більшості регіонів України відбудеться пробне зовнішнє незалежне оцінювання 2021 року.

Про це повідомили у Міністерстві освіти та науки України.

У Києві, Чернігівській та Миколаївській областях воно пройде 24 квітня.

Всі учасники пробного ЗНО зобов’язані дотримуватися протиепідемічних заходів як до входу в пункти тестування, так і впродовж усього періоду оцінювання – учасники мають перебувати в масках, мати дезінфектори й користуватися ними, дотримуватися соціальної дистанції з іншими учасниками тестування.

Незалежно від того, коли саме учасники проходитимуть оцінювання – 10 чи 24 квітня – для них буде доступна можливість завантажити тестові зошити з будь-яких предметів із переліку та пройти тестування вдома.

Водночас різнитиметься дата внесення відповідей до сервісу "Визначення результатів пробного зовнішнього незалежного оцінювання".

Так, учасники, які проходитимуть оцінювання 10 квітня, зможуть занести свої відповіді до цього сервісу 10-14 квітня, тобто відповідно до попереднього плану.

Учасники з Києва, Чернігівської та Миколаївської областей, для яких тестування перенесено на 24 квітня, зможуть внести свої відповіді на той тест, на який вони були зареєстровані, з 24 до 28 квітня (після проходження оцінювання).

Щоб такі учасники якомога повніше ознайомились із іншими тестами пробного ЗНО, з 10 до 28 квітня у кабінетах цих учасників буде розміщено «бонусні тести», які можна буде пройти вдома і внести результати їхнього виконання у спеціальний сервіс 10-28 квітня.

Результати пробного ЗНО (за шкалами 1-12 балів, 100-200 балів) буде розміщено в особистих кабінетах усіх учасників оцінювання до 30 квітня.

Відеокоментарі до завдань тестів будуть доступні 11 квітня, однак закликаємо тих учасників, які проходитимуть оцінювання пізніше, до 24 квітня утриматися від ознайомлення із матеріалами тестів, на які вони були зареєстровані. Це важливо, щоб отримати максимальний ефект від проходження тестування в аудиторії і якнайкраще зрозуміти, на що очікувати під час основної сесії ЗНО.

"МОН, Український і регіональні центри оцінювання просять учасників пробного ЗНО бути максимально відповідальними, дотримуватися рекомендацій медиків, правил соціального дистанціювання, не наражати себе та інших на небезпеку, стежити за самопочуттям перед тестуванням та за наявності симптомів ГРВІ залишатися вдома", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський розказав, шо розмір президентських стипендій учасникам зовнішнього незалежного оцінювання, які отримали найвищі результати, буде становити 10 тисяч гривень.