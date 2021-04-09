У Київській області на Броварській окружній автодорозі перекинулась цистерна з рідким киснем.
Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.
"9 квітня об 11:14 до оперативно-диспетчерської служби Броварського району надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду на об’їзній дорозі М-1, внаслідок якої сталося перекидання вантажного автомобіля ДАФ з цистерною з рідким киснем", - йдеться у повідомленні.
На місце події направлено рятувальників 56-ДПРЧ міста Бровари.
Працівники ДСНС подали ствол для осадження випаровування кисню, який виходить з запобіжної арматури для зниження тиску ємності.
Рух автотранспорту на автодорозі частково обмежено. Очікується прибуття іншої цистерни для перекачування кисню.
Нагадаємо, у грудні минулого року в Житомирі перекинулася автоцистерна з газом.