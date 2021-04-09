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Під Києвом перекинулась цистерна з рідким киснем

Рух транспорту частково обмежений.

Під Києвом перекинулась цистерна з рідким киснем
Фото: facebook.com/MNSKOB

У Київській області на Броварській окружній автодорозі перекинулась цистерна з рідким киснем.

Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

"9 квітня об 11:14 до оперативно-диспетчерської служби Броварського району надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду на об’їзній дорозі М-1, внаслідок якої сталося перекидання вантажного автомобіля ДАФ з цистерною з рідким киснем", - йдеться у повідомленні.

На місце події направлено рятувальників 56-ДПРЧ міста Бровари.

Працівники ДСНС подали ствол для осадження випаровування кисню, який виходить з запобіжної арматури для зниження тиску ємності.

Рух автотранспорту на автодорозі частково обмежено. Очікується прибуття іншої цистерни для перекачування кисню.

Нагадаємо, у грудні минулого року в Житомирі перекинулася автоцистерна з газом.

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