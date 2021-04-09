​Речник Путіна заявив про загрозу повномасштабної війни в Україні

Речник президента Росії Дмитро Пєсков заявив про загрозу повномасштабної війни в Україні, назвавши її при цьому "громадянською".

"У Кремлі є побоювання, що в Україні відновиться громадянська війна. І якщо біля наших кордонів відновиться громадянська війна, повноформатні бойові дії, це буде представляти загрозу для безпеки РФ", - цитує Пєскова агентство ТАСС.

Кремль покладає відповідальність за загострення на Україну, бо начебто саме "поведінка української сторони в цілому створює небезпеку відновлення повноцінних бойових дій".

Пєсков також повторив вчорашню заяву заступника голови Адміністрації президента Росії Дмитра Козака про те, що Росія може відкрито втрутитися у війну.

"У разі початку бойових дій і в разі потенційного повторення там людської катастрофи, схожої на Сребреницю, про що вже говорив, до речі, президент Путін, жодна країна світу не залишиться в стороні. І всі країни, включаючи Росію, будуть вживати заходів, щоб таких трагедій більше не траплялося. всі країни світу, всі цивілізовані країни світу і європейські держави в разі повторення Сребрениці на південному сході України будуть цьому всіляко протидіяти з тим, щоб не допустити катастрофи ", - сказав прес-секретар президента.

Нагадаємо, що з березня в соціальних мережах почали з'являтися численні відео з російською технікою, що начебто рухається до кордону з Україною. Про додаткове розгортання російських сил біля кордону повідомив і начальник Генерального штабу Збройних сил Руслан Хомчак під час звіту в Верховній Раді.

Зокрема, російські війська стали табором у Воронезькій області. Вона межує з Україною, але не з окупованими районами.

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