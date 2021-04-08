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У Кремлі назвали поїздку Зеленського на передову "грою з сірниками"

Козаку "важко передбачити, до чого ці діти дограються".

У Кремлі назвали поїздку Зеленського на передову "грою з сірниками"
Фото: EPA/UPG

Заступник голови Адміністрації президента Росії Дмитро Козак заявив, що не вірить в бажання України розв'язати широкомасштабну війну в Донецькій і Луганській областях. Водночас він застеріг Україну від "ігор з сірниками" і пригрозив, що РФ може стати на захист "своїх громадян" в окупованих районах.

"Це піар-дії Києва, які супроводжуються імітацією військової загрози. Скоріше за все, реальних намірів розв'язати повномасштабну війну - навряд чи такі наміри є. Хоча все може бути", - цитує Козака пропагандистське агентство "РІА Новини".

"Я не думаю, що поїздка [Зеленського] на Донбас буде пов'язана із загостренням. Сьогодні важко передбачити, до чого ці діти дограються з сірниками. Ось важко просто передбачити, до чого вони дограються. Ось те, що він поїхав, - це елемент тієї ж гри", - додав він.

Козак також визнав, що Росія не виключає відкритого введення військ у випадку серйозного загострення військових дій. "Все залежить від того, який масштаб буде пожежі. Якщо там, як каже наш президент, влаштують Сребреницю, мабуть, змушені будемо встати на захист", - сказав Козак.

Він впевнений, що російсько-український конфлікт в Донецькій і Луганській областях можна врегулювати за рік, "якщо діяти послідовно і дотримуватися раніше досягнутих домовленостей".

Нагадаємо, що з березня в соціальних мережах почали з'являтися численні відео з російською технікою, що начебто рухається до кордону з Україною. Про додаткове розгортання російських сил біля кордону повідомив і начальник Генерального штабу Збройних сил Руслан Хомчак під час звіту в Верховній Раді.

Сполучені Штати Америки, Великобританія, Канада, НАТО висловили Україні підтримку на фоні ескалації.

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