Чому Україна програє в інформаційній війні?

Якої думки будуть українці про свою державу, якщо їх щодня “пічкати” інформацією про “українських карателів”, “громадянську війну” в Україні та подібним? Відповідь очевидна - різко негативною. З початком окупації і анексії Криму та опору України військовій агресії Російської Федерації на території Донецької і Луганської областей, інформаційна політика Росії перетворилася на тотальну військову дезінформаційну агресію, спрямовану на те, аби демонізувати в очах споживачів цієї інформації керівництво України.

Об’єктивна та суспільно-важлива інформація про Україну і світ - це, що потребують жителі Донецької та Луганської областей. На слуханні, організованому Комітетом з питань гуманітарної та інформаційної політики та Мінреінтеграції, обговорили тему "Інформаційна політика на тимчасово окупованих територіях".

Фото: EPA/UPG

Готуючись до слухання, провів експеримент на своєму окрузі №60 у Донецькій області. У населених пунктах, які межують із Запорізькою та Дніпропетровською областю, я вмикав телевізор і дивився, які саме канали там транслюються. Виявилося, що у багатьох випадках транслюються виключно російські канали: «Новороссия», «Мир 24», «Звезда», «НТВ», «1-й Республиканский», «Россия 1», «Первый российский», «ТВЦ», «Футбол», «Матч», «РенТВ», «СТС», «ТНТ», «Дисней ТВ», «Оплот», «Оплот 2», «Юнион». З українських каналів транслюються лише декілька і у дуже поганій якості.

Відповідно до офіційного дослідження Центру Разумкова, у інформаційному просторі, зокрема, тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях, домінантним у структурі споживання жителями інформації є телебачення. В управлінні "Міністерства інформаційної політики так званої ДНР" знаходиться сім телеканалів з широкою географією покриття. Так званому "Міністерству зв’язку та масових комунікацій ЛНР" підпорядковується "Державна телерадіокомпанія ЛНР", яка об’єднує всі основні ЗМІ та включає в себе один телеканал ("Луганськ 24") та три радіостанції. Усі медійні ресурси окупантів утворені на базі обладнання та частот діючих до окупації теле-радіоканалів України. Очевидно, це досить потужний ресурс для ведення антиукраїнської політики та «промивання мізків» апологетами «руського міра».

Однак ще 29 січня 2019 р. чотири медіагрупи StarLightMedia, «1+1 медіа», «Медіа Група Україна» та «Інтер медіа груп» закодували сигнал своїх телеканалів на супутнику. Таким чином, жителів тимчасово окупованих територій позбавили можливості безкоштовно отримувати інформацію українських ЗМІ.

Натомість інформаційна війна з боку Росії проти України ведеться всіма можливими засобами. Одним з найбільш показових прикладів дезінформації та фальсифікації став інформаційний супровід збитття літака MH17, коли Росія застосувала широкий спектр заходів у спробах приховати свою причетність до злочину. 20 грудня 2017 року Комітет з розвідки та безпеки парламенту Великої Британії у своїй доповіді спеціально підкреслив, що Росія веде інформаційну війну в масовому масштабі, що виражається у інтенсивній, багатоканальній пропаганді, що ведеться з метою переконати світ у тому, що Росія не несе відповідальності за збиття літака MH17.

Робота російських ЗМІ ведеться за типом жовтої преси. Залучена величезна кількість акторів для отримання потрібної телевізійної картинки.

На жаль, у інформаційній війні проти російської пропаганди ми програли, це добре видно по жителях Донецької та Луганської областей. Годі й казати про тимчасово окуповані території, де українські медіа відсутні взагалі. Зусилля у сфері інформаційної політики мають спрямовуватися на збільшення рівня довіри громадян до державницьких позицій відновлення територіальної цілісності, подолання дезорієнтованості в суспільних настроях, а також збереження нерозривних соціальних зв’язків з тимчасово окупованими територіями.