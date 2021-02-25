Суд постановив закрити доступ до 4 телеграм-каналів, які працюють на Росію

Однак невідомо як технічно виконати рішення суду.

Київський районний суд міста Харків наклав арешт на майнові права інтелектуальної власності телеграм-каналів "Легитимный", "Резидент", "Картель" і "Сплетница" і постановив закрити до них доступ.

Про це повідомляє Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації.

Повідомляється, що до відомства з відповідним листом звернувся Департамент контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки СБУ.

Слідчим суддею Київського районного суду Харкова винесено рішення про накладення арешту на майнові права інтелектуальної власності, які виникають у користувачів мережі інтернет під час використання зазначених Telegram-каналів, шляхом припису інтернет-провайдерам закрити до них доступ.

Рішення суду можна оскаржити в Харківському апеляційному суді протягом п'яти днів.

Однак технічно виконати рішення суду буде важко, адже провайдери не можуть блокувати доступ до Telegram. У налаштуваннях месенджера є можливість включити проксі, яке дозволить обійти блокування, пише "Детектор медіа".

Директор інтернет-оператора "Павутина" Олександр Арутюнян зауважив, що неможливо заблокувати окремі Telegram-канали.

"Шановні "судді", напишіть також, яким чином це зробити? Або тепер треба заблокувати весь телеграм в Україні?", - написав Арутюнян у фейсбуці.

За словами медіаексперта Дмитра Золотухіна, який у 2017-2019 роках був заступником міністра інформаційної політики України, заблокувати телеграм-канали, які несуть загрозу для нацбезпеки, неможливо. Зробити це могла би адміністрація платформи. Заблокувати телеграм як такий в Україні теж неможливо.

1 лютого СБУ повідомила, що викрила агентурну мережу спецслужб РФ, яка дестабілізувала ситуацію в Україні через телеграм-канали.

За даними відомства, спецслужби країни-агресора залучили українських громадян до створення та адміністрування низки політичних всеукраїнських і регіональних телеграм-каналів6 "Легитимный", "Резидент", "Картель", "Сплетница", "Чорний квартал", "Политический расклад", "Нетипичное Запорожье", "Тремпель Харьков", "Одесский фраер", "Днепр live", "Николаев live", "Херсон live".

За даними слідства, стоїть за ними 85-й головний центр спеціальної служби Головного управління Генштабу РФ (в/ч 26165), а адміністратором є одесит Артем Д[авидченко], один із організаторів масових заворушень під час одеського "антимайдану".