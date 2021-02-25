Німецька Wintershall Dea зупинила фінансування "Північного потоку-2"
Німецька Wintershall Dea зупинила фінансування "Північного потоку-2"
Постачальники газу назвали березневу ціну для споживачів (оновлено)
Постачальники газу назвали березневу ціну для споживачів (оновлено)
З 26 лютого Івано-Франківська область переходить у "червону" зону
З 26 лютого Івано-Франківська область переходить у "червону" зону
СБУ затримала "українського експерта" російських пропагандистських телеканалів Дудкіна
СБУ затримала "українського експерта" російських пропагандистських телеканалів Дудкіна
В Україні зробили перше щеплення від коронавірусу
В Україні зробили перше щеплення від коронавірусу
Пощёчина России. Чем завершились в Генассамблее ООН дебаты о Донбассе и Крыме
Пощёчина России. Чем завершились в Генассамблее ООН дебаты о Донбассе и Крыме
Польська комісія офіційно заявила, що літак Качинського був знищений вибухівкою
Польська комісія офіційно заявила, що літак Качинського був знищений вибухівкою
Під Офісом президента відбувся кількатисячний мітинг на підтримку Стерненка (оновлено)
Під Офісом президента відбувся кількатисячний мітинг на підтримку Стерненка (оновлено)
Бойовик напав з ножем на українського військового на позиціях опорного пункту ЗСУ
Бойовик напав з ножем на українського військового на позиціях опорного пункту ЗСУ
ГоловнаПолітика

Суд постановив закрити доступ до 4 телеграм-каналів, які працюють на Росію

Однак невідомо як технічно виконати рішення суду.

Суд постановив закрити доступ до 4 телеграм-каналів, які працюють на Росію
Фото: EPA/UPG

Київський районний суд міста Харків наклав арешт на майнові права інтелектуальної власності телеграм-каналів "Легитимный", "Резидент", "Картель" і "Сплетница" і постановив закрити до них доступ.

Про це повідомляє Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації.

Повідомляється, що до відомства з відповідним листом звернувся Департамент контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки СБУ.

Слідчим суддею Київського районного суду Харкова винесено рішення про накладення арешту на майнові права інтелектуальної власності, які виникають у користувачів мережі інтернет під час використання зазначених Telegram-каналів, шляхом припису інтернет-провайдерам закрити до них доступ.

Рішення суду можна оскаржити в Харківському апеляційному суді протягом п'яти днів.

Однак технічно виконати рішення суду буде важко, адже провайдери не можуть блокувати доступ до Telegram. У налаштуваннях месенджера є можливість включити проксі, яке дозволить обійти блокування, пише "Детектор медіа".

Директор інтернет-оператора "Павутина" Олександр Арутюнян зауважив, що неможливо заблокувати окремі Telegram-канали.

"Шановні "судді", напишіть також, яким чином це зробити? Або тепер треба заблокувати весь телеграм в Україні?", - написав Арутюнян у фейсбуці.

За словами медіаексперта Дмитра Золотухіна, який у 2017-2019 роках був заступником міністра інформаційної політики України, заблокувати телеграм-канали, які несуть загрозу для нацбезпеки, неможливо. Зробити це могла би адміністрація платформи. Заблокувати телеграм як такий в Україні теж неможливо.

1 лютого СБУ повідомила, що викрила агентурну мережу спецслужб РФ, яка дестабілізувала ситуацію в Україні через телеграм-канали.

За даними відомства, спецслужби країни-агресора залучили українських громадян до створення та адміністрування низки політичних всеукраїнських і регіональних телеграм-каналів6 "Легитимный", "Резидент", "Картель", "Сплетница", "Чорний квартал", "Политический расклад", "Нетипичное Запорожье", "Тремпель Харьков", "Одесский фраер", "Днепр live", "Николаев live", "Херсон live".

За даними слідства, стоїть за ними 85-й головний центр спеціальної служби Головного управління Генштабу РФ (в/ч 26165), а адміністратором є одесит Артем Д[авидченко], один із організаторів масових заворушень під час одеського "антимайдану".

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Новини по темі:

Читайте також