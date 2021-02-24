Разумков пояснив, чому утримався під час голосування на засіданні РНБО

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков висловився за внесення змін до закону про санкції.

Про це він розповів в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

"Нам треба... змінити закон про санкції, щоб ні в кого не було різночитань і щоб такі повноваження були в повному обсязі в Ради національної безпеки та оборони. І тоді це було б дієвим механізмом", - сказав Разумков.

Він зазначив, що на останньому засіданні РНБО проголосував за рішення про запровадження санкцій проти низки юридичних та фізичних осіб, проте "висловив окрему думку з цього питання".

"Так, дійсно, це було так. Чому? Тому що це рішення стосувалося і громадян України, і громадян Російської Федерації. І ви знаєте про моє перше голосування (Разумков утримався під час голосування за санкції проти телеканалів "112", NewsOne, Zik, - ред.). Це стосується правової позиції. Подобається вона нам чи не подобається, але вона має бути правовою незалежно від того, де рішення ухвалюють - у Верховній Раді, на засіданнях РНБО чи в будь-якому іншому відомстві", - пояснив Разумков.

"Якщо йти шляхом санкцій, то паралельно потрібно йти судовим шляхом або внести зміни до закону", - окреслив свою позицію спікер парламенту.

Він звернув увагу на існування думки про можливість застосовувати санкції до українських громадян нарівні з іноземними, які пов'язані з терористичною діяльністю.

"Але якщо ми піднімемо з вами стенограму засідання Ради, коли розглядали закон про санкції (серпень 2014 року), то там чітко звучить формулювання, що на громадян України санкції не поширюються", - резюмував Разумков.

Нагадаємо, 2 лютого президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про запровадження санкцій щодо народного депутата фракції "Опозиційна платформа - За життя" Тараса Козака, а також восьми товариств з обмеженою відповідальністю строком на 5 років. До санкційних списків потрапили, зокрема, телеорганізації, які мовлять під логотипами 112, NewsOne, ZIK. Після цього телеканали зникли з ефіру і продовжили роботу тільки на Youtube. За даними соцопитування, майже половина українців підтримують закриття цих телеканалів.

В основі Рішення РНБО про санкції щодо телеканалів, які пов’язують з кумом Путіна Віктором Медведчуком, лежить рішення Верховної Ради від 2018-го року. Підставою для введення обмежень тоді мали стати результати перевірки діяльності цих телеканалів СБУ. Втім, правоохоронці в належні терміни перевірку не здійснили.