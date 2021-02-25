Колишній нардеп Курінний стане керівником секретаріату партії ”Голос”

Найближчим часом у партії "Голос" призначать керівника партійного секретаріату. Ним планують зробити нардепа попередніх скликань, колишнього віцемера Одеси, екснардепа Володимира Курінного.

Голова секретаріату партії – це людина, яка відповідає за штат, розбудову, взаємодію з регіонами. Умовно це більш технологічна кандидатура, повідомив у коментарі LB.ua голова фракції "Голосу" у парламенті Ярослав Железняк.

За його словами, зараз офер про призначення проходить оформлення. Курінного заслухали на політраді, після чого ухвалили рішення про його призначення.

"Була партія, вона була доволі маленька, фокусувалася на 20 депутатах в парламенті. Після місцевих виборів різко виросла кількість депутатів, відповідно, коли це відбулося, виникла потреба у налаштуванні нових процесів для розбудови партії", - пояснив Железняк.

Нагадаємо, що Володимир Курінний був народним депутатом 5 скликання від Блоку Юлії Тимошенко, також мав посаду заступника одеського міського голови. З 2012 року був депутатом 7 скликання від УДАРу.

У листопаді 2018 року увійшов до Верховної Ради за списком партії Блок Петра Порошенка замість Ірини Фриз, яка стала міністром у справах ветеранів.