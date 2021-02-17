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Костянтина Богатова виключили з фракції "Голос" у Київраді

Богатов відмовився добровільно складати мандат. Тепер у партії шукатимуть можливості для відкликання його за рішенням громади.

Костянтина Богатова виключили з фракції "Голос" у Київраді
Костянтин Богатов
Фото: kyivcity.gov.ua

Фракція політичної партії “Голос” у Київраді ухвалила рішення про виключення зі свого складу Костянтина Богатова.

Про це повідомляє пресслужба київського осередку політсили.

Таке рішення прийняте після інциденту, що стався в Арт-центрі “Братислава” між депутатом та стендап-коміком Владом Капицею, пояснили у пресслужбі.

“Костянтин Богатов більше не є частиною нашої команди. Фракція “Голосу” у Київраді проти будь-якого насилля як реакції на інакші культурні вподобання чи мистецькі смаки і не толеруватиме таких дій”, - йдетьсяу повідомленні.

У політсилі зазначили, що Богатов відмовився добровільно складати мандат. Тепер у партії шукатимуть можливості для відкликання його за рішенням громади.

“Нам неприємно ухвалювати таке рішення, але, на нашу думку, це єдиний правильний вихід. Ми дякуємо пану Костянтину за його багаторічні проекти для громади Києва і сподіваємось, що він справами відновить свою репутацію”, - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, 14 лютого депутат Київської міської ради від "Голосу" Костянтин Богатов побив київського стендапера, а також сценариста і співведучого саркастичного проєкту "Телебачення Торонто" Владислава Капицю. Депутата обурило, що комік, який виступав перед Капицею, у своєму виступі використовував ненормативну лексику.

У партії "Голос" відреагували на інцидент. Там заявили, що така поведінка "неприпустима" та засудили дії та висловлювання Богатова.

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