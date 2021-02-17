Колишнього заступника Куніцина запідозрили в незаконному відчуженні службової квартири в Сімферополі під час окупації

Колишньому першому заступнику постійного представника президента України в Криму повідомили про підозру в незаконному відчуженні службової квартири в Сімферополі.

Про це повідомляється на сайті прокуратури АР Крим.

Слідчі встановили, що на початку березня 2014 року, коли Росія вже окупувала Крим, підозрюваний видав свідоцтво про право власності на квартиру в Сімферополі, яку потім продали третій особі. Держава отримала збитки на суму 509,5 тис. гривень.

Дії колишнього чиновника кваліфікували за ч.2 ст.364 (зловживання службовим становищем) і ч.2 ст.366 (службове підроблення) Кримінального кодексу. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до шести років.

Постійним представником президента в Криму на момент початку окупації був Сергій Куніцин (звільнений 26 березня 2014 року), а його першим заступником - Володимир Дегтярьов (звільнений 29 квітня 2014 року).