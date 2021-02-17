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Лідери фракцій мають обговорити сьогодні антикризовий тарифний пакет, - "Батьківщина"

За словами Тимошенко, узгоджене тарифне законодавство завтра буде винесено на розгляд сесійної зали.

Лідери фракцій мають обговорити сьогодні антикризовий тарифний пакет, - "Батьківщина"
Фото: ba.org.ua

Лідери парламентських фракцій зберуться у четвер, щоб вирішити питання з цінами на газ та корупцією в енергетичній сфері. Про це під час виступу у Верховній Раді повідомила Голова партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко.

За попередніми домовленостями, стверджує політик, узгоджене тарифне законодавство завтра буде винесено на розгляд сесійної зали.

«Ми домовилися, що лідери всіх фракцій за сьогоднішній день проведуть консультації, а завтра ми півдня присвятимо розгляду законопроєктів по тарифах. У нас є шанс поправити ситуацію», – переконана Юлія Тимошенко.

Під час свого виступу вона також повідомила про "ще одну корупційну оборудку", яку минулого року вчинив НАК «Нафтогаз», а саме – на сайті «Prozorro» монополіст оголосив тендер на дослідження можливості подачі позову проти Словацької республіки ціною у 15 мільйонів євро. Водночас у разі виграшу цього позову можна було отримати максимум 13 мільйонів доларів.

«Де логіка? І таких комбінацій в «Нафтогазі» безліч. Тож Тимчасовій слідчій комісії, яку очолює Іван Крулько, якнайшвидше потрібно розпочати вивчення ситуації в «Нафтогазі», щоб розібратися, куди йдуть тарифи, які платять люди», – зазначила лідер «Батьківщини».

В свою чергу, народний депутат від «Батьківщини» Іван Крулько схвально оцінив рішення всіх голів фракцій надати очолюваній ним ТСК можливість перевірити діяльність НАК «Нафтогаз».

«Ця державна монополія краде гроші, які мають наповнювати держбюджет. Зокрема, минулого року «Нафтогаз» не доплатив 75 мільярдів гривень. Наша ТСК створена якраз для того, щоб виявити, хто винен у тому, що дохідна частина держбюджету України зменшується», – повідомив Іван Крулько.

Він переконаний, що зважаючи на всі «корупційні схеми, захмарні премії, провал видобутку, спекуляції на ціні на газ для населення «Нафтогаз» треба перевірити, притягти до відповідальності корупціонерів і ліквідувати його як непотрібну структуру».

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