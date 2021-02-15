Тимошенко: людей обманули в платіжках за газ

Голова партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко вважає, що влада приховала реальну ціну газу, розділивши платіжки на дві частини. Мінімальна ціна кубометру газу сьогодні перевищує 9 гривень. Про це вона заявила під час виступу на Погоджувальній раді лідерів депутатських фракцій та комітетів, продемонструвавши платіжки за газ, які отримали люди в різних регіонах України.

«Нам казали, що люди не заплатять більш як 6 гривень 99 копійок. Але це не відповідає дійсності, тому що платіжки з регіонів говорять, що ніяких 6 гривень 99 копійок немає. Хоча і ця ціна – це колосальна спекуляція», – обурилася Юлія Тимошенко.

Окрім того, за її словами, в Україні почала діяти корупційна схема, яка працює на продажі природного газу.

«Невідомо, звідки взялися якісь маленькі комерційні підприємства, які продають природний газ за спекулятивними цінами «наліво». Ми не державний аудит і не Генеральна прокуратура, але ми виявили безліч таких підприємств, які продають людям газ утридорога», – зауважила лідер «Батьківщини».

Юлія Тимошенко переконана, що вітчизняний газ цілком реально продавати за 2,5 гривні, а газ зі сховищ – за 3 гривні.

Вона наголосила, що у парламента є всі можливості навести лад у тарифному питанні.

«Ми подали законопроєкт 4680. Лише дві фракції – «Слуга народу» і «Європейська солідарність» – не підписалися за його пришвидшений розгляд. Якщо вони підпишуть, – у людей дуже швидко буде газ по 3 гривні. Я думаю, це варте того, щоб напружитись і зробити щось на користь людям», – зазначила Юлія Тимошенко.