Рада цього тижня втретє може спробувати призначити Вітренка міністром енергетики

Верховна Рада цього тижня втретє може спробувати призначити Юрія Вітренка віцепрем'єром - міністром енергетики. Фракція "Слуга народу" сьогодні о 18-00 знову збереться на засідання для розгляду порядку денного засідання парламенту та кадрових питань.

Про це LB.ua повідомив народний депутат "Слуги народу" Олександр Качура.

"Фракція СН сьогодні на засіданні планує розглянути кадрові питання. Питання Вітренка і будуть обговорювати. Думаю, що цього тижня знову (вже втретє) буде голосування та спроба призначити його першим віцепрем'єром та міністром з питань енергетики", - заявив він.

Водночас інші співрозмовники з фракції наголосити, що "ситуація з Вітренком до кінця не зрозуміла. Поки не ясно: чи вистачить голосів", - підкреслило джерело LB.ua.

У розпорядженні LB.ua є Порядок денний засідання фракції "Слуги народу", що проведуть 15 лютого 2021 року у КВЦ "Парковий":

Вступна частина

18:00 – 18:05 - вступне слово Голови депутатської фракції "Слуга народу" Арахамії Давида Георгійовича щодо пріоритетних та інших законопроєктів розкладу порядку денного пленарних засідань Верховної Ради України на 16 – 19 лютого 2021 року.

Розгляд пріоритетних та інших законопроєктів розкладу порядку денного засідань Верховної Ради 16-19 лютого

2.1. Проєкт Закону про обіг цивільної вогнепальної зброї та бойових припасів до неї (реєстр. No 4335).

2.2. Проєкт Постанови про скасування результатів голосування Верховної Ради України від 04.02.2021 року про прийняття в цілому як закону проєкту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оптимізації дорожнього будівництва та удосконалення законодавства у сфері містобудівної діяльності" (реєстр. No2680-П).

2.3. Проєкт Постанови про скасування рішення Верховної Ради України про прийняття в другому читанні та в цілому як закон проєкту Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо єдиної правової долі земельної ділянки та розміщеного на ній об'єкта нерухомості).

2.4. Проєкт Закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо справляння податків і зборів, інших обов’язкових платежів, об'єктом оподаткування якими є транспортні засоби (реєстр. No 4643-д).

2.5. Проєкт Закону про внесення змін до Митного кодексу України щодо тимчасового спрощення митного оформлення транспортних засобів, ввезених на митну територію України (реєстр. No 4644-д).

2.6. Розгляд інших законопроєктів розкладу порядку денного пленарних засідань ВРУ на 16 – 19 лютого 2021 року

Заслухання звіту про робочу поїздку керівництва фракції СН до Харкова 11-12 лютого

Нагадаємо, що у грудні-січні депутати двічі відмовилися призначати Вітренка. Першого разу за нього проголосували тільки 186 нардепів, другого - 206. Після першого проваленого голосування його зробили в.о. міністра, але цей статус передбачає значні обмеження повноважень. У лютому правками до закону ці повноваження спробували розширити, але депутати не підтримали це рішення.

Згідно з законодавством, голова уряду після відхилення кандидатури парламентом має 30 днів, щоб подати нову. У цей час очолювати міністерство може виконувач обов'язків, але він не має права брати участь у голосуваннях, здійснювати реорганізацію своєї галузі і міністерства, ліквідовувати чи продавати майно або підприємство, призначати чи звільняти керівників підприємств. Якщо нову кандидатуру Рада підтримає, то повноваження в.о. закінчуються. Якщо ні - він може і далі бути в.о. з обмеженим функціоналом.

За словами джерел шеф-редактора LB.ua Соні Кошкіної, після того, як в грудні вперше зірвалося голосування за Вітренка, тим нардепам партії влади, хто не натиснув "зелені" кнопки, урізали фінансове забезпечення. Як зазначив один із соратників президента, повторний провал Вітренка "він сприйняв як особисту образу"... Втім, сам Вітренко, судячи з його коментарів, не проти, як мінімум, спробувати втретє. Докладніше про це читайте в матеріалі "Кейс Дубинского и возможные перевыборы".

2 лютого з'явилася інформація, що через день в Офісі президента проводитимуть обговорення ймовірного третього висунунення Вітренка міністром. А уже 3 лютого співголова фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив, що питання призначення в.о. міністра енергетики України Юрія Вітренка першим віцепрем'єром-міністром енергетики буде виноситися на голосування Верховної Ради в третій раз.

Якщо Юрія Вітренка не вдасться призначити першим віцепрем'єр-міністром втретє, то йому може бути запропонована інша посада – члена Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) з перспективою очолити комісію. За інформацією джерел LB.ua, такий варіант "В" обговорювався 3 лютого в Офісі Президента особисто Володимиром Зеленським з главою ОП Андрієм Єрмаком.

9 лютого Володимир Зеленський викликав в Офіс президента народних депутатів, які вдруге не голосували за призначення Юрія Вітренка першим віцепрем’єром, міністром з питань енергетики.