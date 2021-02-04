Вітренку знайшли нову посаду, якщо він не пройде в Кабмін

Юридичних перепон для відповідного призначення на сьогодні немає.

Якщо Юрія Вітренка не вдасться призначити першим віцепрем'єр-міністром втретє, то йому може бути запропонована інша посада.

За інформацією джерел LB.ua, такий варіант "В" обговорювався 3 лютого в Офісі Президента особисто Володимиром Зеленським з главою ОП Андрієм Єрмаком.

За словами співрозмовника, Вітренку може бути запропонована посада члена Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) з перспективою очолити комісію.

На сьогоднішній день у складі НКРЕКП є вакансія і вже проведено конкурс для її заповнення. У жовтні 2020 року конкурсна комісія рекомендувала Кабміну на посаду члена комісії ексглаву НЕК "Укренерго" Костянтина Ущаповського і ексчлена НКРЕКП Руслана Машляковського. З цих двох кандидатів Кабмін мав обрати більш гідного. Однак призначення не відбулося через неправильне складання документів для ухвалення рішення. Цей конкурс може бути скасований.

До того ж, на період карантину закон дозволяє проводити призначення і без конкурсу. Тому Кабмін зможе призначити Вітренка без проблем.

Чинний глава НКРЕКП Валерій Тарасюк був обраний головою комісії в листопаді 2019 року і термін його повноважень на цій посаді закінчується в листопаді 2021 року. Але голова комісії може бути звільнений з посади рішенням більшості членів НКРЕКП.

Нагадаємо, що Верховна Рада двічі відмовляла у призначенні колишнього топменеджера "Нафтогазу" Вітренка віцепрем'єром. Спершу, у грудні, за його кандидатуру проголосували тільки 186 нардепів. За кілька днів після цього Кабмін призначив його в.о.міністра. Однак у владних колах зразу заговорили, що це - не остання спроба призначення. Співрозмовник LB.ua підтвердив, що повторне голосування готує "група Коломойського".

"Саме вони ведуть такі розмови. Та все можливо", — сказав він.

Втім у січні ситуація з підтримкою Вітренка змінилася. Джерела видання зазначили, що депутати, наближені до Ріната Ахметова, готові підтримати Вітренка в обмін на обіцянку не скасовувати рішення про підвищення тарифів на електроенергію. Наближені ж парламентарі до Ігора Коломойського, після конфлікту навколо нардепа Олександра Дубінського, навпаки, змінили позицію та можуть не дати голоси за Вітренка.

Питання призначення Вітренка розглядали на засіданні фракції "Слуга народу". У депутатів пропрезидентської фракції було до кандидата декілька питань. Одне з них, як повідомили джерела LB.ua, стосувалося премії в 4 млн доларів в якості винагороди за перемогу над "Газпромом" у арбітражі. І Вітренко, за словами співрозмовника, сказав, що не відмовиться від премії.

Після засідання СН серед депутатів-"слуг народу" проводили опитування, чи готові вони підтримати кандидатуру Вітренка. Голоси збирали у мобільному застосунку. На парламентському ж засіданні голосів за Вітренка не вистачило знову - "за" натиснули кнопки тільки 204 депутати.

2 лютого з'явилася інформація, що через день в Офісі президента проводитимуть обговорення ймовірного третього висунунення Вітренка міністром. А уже 3 лютого співголова фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив, що питання призначення в.о. міністра енергетики України Юрія Вітренка першим віцепрем'єром-міністром енергетики буде виноситися на голосування Верховної Ради в третій раз.