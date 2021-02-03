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Кличко: київські медпрацівники вже отримують збільшені доплати до 5000 гривень

Щомісячну фінансову допомогу отримали понад 27 700 осіб.

Кличко: київські медпрацівники вже отримують збільшені доплати до 5000 гривень
Фото: @vitaliy_klitschko

Столичні медики вже почали отримувати збільшені доплати з бюджету міста. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко під час онлайн брифінгу.

«Хочу повідомити, що столичні медпрацівники вже отримують збільшені виплати з міського бюджету. Щомісячну безповоротну фінансову допомогу отримали понад 27 700 осіб. Зокрема: понад 8 тисяч лікарів. Майже 12 тисяч середнього медперсоналу. Та майже 7 600 молодшого медичного персоналу. Це медпрацівники 84 медичних закладів столиці», – повідомив Кличко.

Він нагадав, що в бюджеті міста передбачили на 2021 рік майже 1,5 мільярди гривень на таку фінансову підтримку всіх медиків.

Доплачувало місто медикам і минулого року. Особливо важливим це стало після того, як, за медичною реформою, з квітня 2020-го медзаклади перейшли на фінансування Національної служби здоров’я.

«Цього ж року, за моєї ініціативи, ми збільшили виплати. І тепер щомісяця столичні лікарі отримують від міста 5 000 гривень, медсестри – 4 000, молодший медичний персонал – 2 000 гривень. І ми продовжимо підтримувати і допомагати нашим медикам!» – наголосив Віталій Кличко.

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