Посол ЄС підтвердив надходження в Україну COVID-вакцини у лютому

Вакцини від коронавірусної хвороби COVID-19 почнуть надходити в Україну в рамках механізму COVAX уже в лютому поточного року.

Про це повідомив голова представництва ЄС в Україні Матті Маасікас, передає "Інтерфакс-Україна".

"Ми оперативно відреагували і надали 190 млн євро допомоги і 1,2 млрд макрофінансової підтримки - безпрецедентні обсяги для кризового року. Сьогодні на перше місце вийшло питання вакцинації проти вірусу. Вакцини в рамках підтримуваної ЄС програми COVAX почнуть приходити вже в лютому", - сказав він на засіданні Комісії з питань координації виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

"Україна та інші сусідні країни є пріоритетом для ЄС", - наголосив Маасікас.

Як повідомляли, Україна в рамках програми COVAX отримає в лютому 117 тис. доз м-РНК вакцини від Pfizer-BioNTech американського виробництва, а паралельно, протягом першого півріччя 2021 року - від 2,2 до 3,7 млн доз вакцини AstraZeneca/Oxford. Перші партії вакцини в Україну привезуть 15 лютого.