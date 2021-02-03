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Посол ЄС підтвердив надходження в Україну COVID-вакцини у лютому

У рамках COVAX Україна отримає 117 тис. доз вакцини від Pfizer-BioNTech.

Посол ЄС підтвердив надходження в Україну COVID-вакцини у лютому
Фото: EPA/UPG

Вакцини від коронавірусної хвороби COVID-19 почнуть надходити в Україну в рамках механізму COVAX уже в лютому поточного року.

Про це повідомив голова представництва ЄС в Україні Матті Маасікас, передає "Інтерфакс-Україна".

"Ми оперативно відреагували і надали 190 млн євро допомоги і 1,2 млрд макрофінансової підтримки - безпрецедентні обсяги для кризового року. Сьогодні на перше місце вийшло питання вакцинації проти вірусу. Вакцини в рамках підтримуваної ЄС програми COVAX почнуть приходити вже в лютому", - сказав він на засіданні Комісії з питань координації виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

"Україна та інші сусідні країни є пріоритетом для ЄС", - наголосив Маасікас.

Як повідомляли, Україна в рамках програми COVAX отримає в лютому 117 тис. доз м-РНК вакцини від Pfizer-BioNTech американського виробництва, а паралельно, протягом першого півріччя 2021 року - від 2,2 до 3,7 млн доз вакцини AstraZeneca/Oxford. Перші партії вакцини в Україну привезуть 15 лютого.

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